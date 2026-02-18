Maran Suites & Towers

Utedyc se suma al paro general y suspende la fecha de la Liga Profesional de fútbol

Redacción | 18/02/2026 | Deportes, Nacionales, Sindicales | No hay comentarios

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) confirmó su adhesión al paro general de 24 horas gestado por la CGT y programado para este jueves 19 de febrero. A través de un escueto comunicado en las redes sociales, la entidad gremial confirmó la medida “en defensa de los derechos de las y los trabajadores”.

La medida fue motivada por el debate sobre la reforma laboral, que está en pleno tratamiento legislativo. La CGT ratificó el paro general, con adhesión de las dos CTA y de los movimientos sociales.

La incorporación de Utedyc al reclamo invalida la posibilidad de realizar cualquier tipo de evento deportivo, por lo que las fechas programadas de la Liga Profesional de Fútbol para este jueves se suspendieron hasta nuevo aviso.

El personal de Utedyc es el encargado de las tareas esenciales en estadios, como el control de accesos, validación de entradas y funciones operativas. Los encuentros suspendidos son: Defensa y Justicia vs. Belgrano, San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto, Independiente Rivadavia vs. Independiente e Instituto vs. Atlético Tucumán.

