UTA lanza un ultimátum y crece la tensión: riesgo de paros mientras empresas reclaman subsidios y advierten colapso del transporte
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), conducida por Roberto Fernández, fijó un ultimátum para todo el sistema de transporte público: si antes del jueves no se deposita el 100% de los salarios y el aguinaldo, habrá paro de colectivos en cada empresa incumplidora en todo el país.
El gremio rechazó la propuesta empresaria de pagar en cuotas y calificó como “inaceptable” que los choferes se conviertan en “rehenes” de la disputa entre las compañías y el Estado.
La advertencia surge en un escenario marcado por fuertes reclamos de las cámaras transportistas, que exigen más subsidios, ajustes tarifarios o una liberación de precios, mientras aseguran que el sistema atraviesa un deterioro estructural.
Cámaras del AMBA: “El servicio está al borde del colapso”
Las entidades CETUBA, AAETA, CEAP, CTPBA y CEUTUPBA alertaron sobre una crisis “agravada año tras año”, con tarifas que —pese a aumentos— no cubren ni el 70% de los costos reales, incluyendo insumos, salarios y mantenimiento.
Según afirmaron, aun sumando los subsidios, falta más del 30% de ingresos para sostener la operación mínima.
El caso más crítico se vio esta semana: la paralización de la Línea 148, que dejó sin servicio a miles de pasajeros y a todo su plantel de choferes sin cobrar.
En paralelo, 40 empresas del AMBA tampoco pudieron afrontar sus obligaciones: noviembre se pagará en dos cuotas y el aguinaldo en seis, un esquema inédito para el sector.
Las cámaras sostuvieron que “escapa de sus manos” seguir sosteniendo el servicio sin una corrección urgente del marco tarifario y regulatorio, y remarcaron que, aunque entienden el ajuste fiscal, la variable de ajuste está cayendo sobre salarios, frecuencias y seguridad vial.
El conflicto se extiende al interior: FATAP plantea una situación “materialmente imposible”
La FATAP advirtió que la eliminación de subsidios nacionales, los aportes provinciales insuficientes y tarifas “sin sustento técnico” generan un escenario terminal en provincias como Tucumán, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Formosa y Catamarca.
El sector denuncia cierres de empresas, servicios eliminados, pérdida de empleos y la expansión de transportes informales e inseguros como moto-taxis.
Por esta razón, solicitó una audiencia urgente con la UTA para acordar “condiciones excepcionales” de pago, ya que cumplir con salarios y aguinaldo “resulta materialmente imposible”.
Así, el interior se suma de hecho al esquema de pagos fraccionados ya anunciado en el AMBA, con una ecuación económica “rota desde hace largo tiempo”, caída de pasajeros y ausencia de controles sobre aplicaciones y servicios desregulados.
La UTA endurece su postura: “El pago íntegro es irrenunciable”
El gremio formalizó su advertencia ante la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, y reiteró que los problemas financieros de las empresas no pueden trasladarse a los trabajadores.
El conflicto expone un equilibrio frágil en el transporte público:
— Las empresas dicen operar con tarifas atrasadas y subsidios insuficientes.
— La UTA sostiene que no aceptará demoras ni recortes salariales.
Con el jueves como fecha límite, el país podría entrar en una nueva ola de paros parciales o totales si las compañías no cancelan los haberes completos.