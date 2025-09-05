UTA Entre Ríos continúa con el paro de transporte en Paraná pese a la conciliación obligatoria
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Entre Ríos mantiene el paro de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo, medida que desde el primer minuto de esta jornada paralizó el transporte público de pasajeros en la capital provincial.
La medida afecta a miles de usuarios del servicio en Paraná.
“Salió la conciliación obligatoria, pero la rechazamos porque no cabe dado que son sueldos que no se han completado, por lo cual, por ley, no corresponde”, expresó a Elonce el secretario general de UTA Entre Ríos, Juan José Brito, quien ratificó que la protesta seguirá hasta que se pague la totalidad de lo adeudado a los choferes.
Según lo consignado por el medio colega Análisis, el dirigente gremial explicó: “Hicimos temprano la presentación en Secretaría de Trabajo rechazando la conciliación obligatoria. No se ha completado el sueldo de los trabajadores, así que por ley no corresponde”.
Asimismo, Brito señaló: “El municipio mandó los comprobantes de que ellos han pagado los 223 millones que ponen todos los meses. Hablé con la gente del municipio y dicen que no deben nada, que quien debe es la provincia; pero desde la provincia me dicen que tampoco deben nada”.