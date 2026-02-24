Urbaser encomendó a Banco Santander la venta de su filial en Argentina, que emplea a unas 3.500 personas
La filial opera bajo la sociedad Urbaser Inversiones Argentina SL, constituida en diciembre de 2023 para segregar las actividades en el país. La compañía desarrolla en Argentina servicios de gestión integral de residuos, que incluyen recolección, tratamiento y valorización.
La unidad local emplea a aproximadamente 3.500 personas y en 2023 registró ganancias netas por unos 8 millones de euros, con un resultado bruto de explotación estimado en torno a los 80 millones de euros.
Urbaser mantiene presencia en Argentina desde hace unos 30 años. Inició actividades alrededor de 1996 y actualmente concentra su negocio en la gestión de residuos, en línea con su modelo global de economía circular. A nivel internacional, el grupo opera en unos 15 países y gestiona más de 20 millones de toneladas de residuos anuales.
La venta de la filial argentina forma parte de la estrategia de Platinum Equity, actual propietario de Urbaser desde 2021 tras adquirirla por 3.500 millones de euros, para generar plusvalías adicionales.
En la operación principal, Blackstone y EQT se repartirán el accionariado en partes iguales e inyectarán 1.300 millones de euros cada uno, destinados en parte a repagar un préstamo PIK de aproximadamente 1.000 millones de euros, además de asumir cerca de 3.000 millones de euros de deuda.
