UPCN manifestó su preocupación ante el debate de una posible reforma laboral a nivel nacional
Carina Domínguez, secretaria adjunta de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) remarcó el nuevo rol que tendrán las organizaciones sindicales. Según la gremialista, ya no se limitarán a verificar listados, sino que acompañarán a cada trabajador para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y una correcta información durante todo el proceso.
Domínguez anticipó que también se impulsará la actualización de datos en el Sistema Integral de Gestión y Administración de Personal (Sigap), donde se debería concentrar la información de todos los empleados públicos.
En cuanto a la situación laboral, desde UPCN valoraron la continuidad de más de 1.700 trabajadores temporarios sobre un total de 1.800 en la provincia, destacando el esfuerzo realizado para sostener el empleo en un contexto nacional adverso.
Del mismo modo, manifestaron su preocupación ante el debate de una posible reforma laboral a nivel nacional. Advirtieron que el concepto de productividad puede convertirse en una “trampa” si implica pérdida de derechos y aseguraron que se mantendrán atentos para evitar que estas medidas impacten negativamente también en el empleo público.
Aunque no se definió una fecha para una próxima reunión paritaria, desde ATE y UPCN insistieron en que el diálogo es indispensable y que la recomposición salarial debe ser una prioridad urgente para el gobierno.