UPCN Entre Ríos repudió el ataque a su sede sindical en Colón y exigió garantías de seguridad
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Entre Ríos denunció públicamente un ataque vandálico contra su sede gremial en la ciudad de Colón, ocurrido en la madrugada de este sábado 20 de diciembre, y expresó un fuerte repudio al hecho, al que calificó como un acto de violencia absurda que afecta directamente a los trabajadores afiliados.
Tras constatar los daños en la filial, desde el sindicato informaron que se realizaron las presentaciones legales correspondientes ante las autoridades, con el objetivo de que se esclarezca lo ocurrido, se identifique a los responsables y se determine si se trató de un hecho aislado o de una acción dirigida contra la organización gremial. Además, advirtieron que este tipo de ataques perjudica el funcionamiento de un espacio clave para la atención de reclamos y la gestión de servicios para los afiliados en la localidad.
En un comunicado difundido por la Comisión Directiva de UPCN Entre Ríos, el gremio expresó en una sola declaración su postura frente al episodio:
“Desde UPCN Entre Ríos expresamos nuestro más enérgico repudio contra el ataque efectuado a la sede sindical de la ciudad de Colón en la madrugada de este sábado 20 de diciembre. Se trata de un acto de vandalismo y violencia absurda que los trabajadores no vamos a tolerar, ya que perjudica a los compañeros que utilizan la filial para realizar sus reclamos gremiales y acceder a servicios. Consideramos lamentable e inadmisible que ocurra un episodio de esta naturaleza, que esperamos sea un hecho aislado y no una acción sistemática contra nuestro sindicato. Hemos efectuado las denuncias correspondientes y exigiremos que se esclarezca este ataque, se identifique a los responsables y se actúe en consecuencia, así como también reclamamos las garantías de seguridad necesarias para nuestras delegaciones y dirigentes”.