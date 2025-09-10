UNL e INTA avanzan en el estudio de un probiótico que potencia la salud intestinal y reproductiva en la producción porcina
Investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el ICiVet Litoral y el INTA Pergamino llevan adelante ensayos que evalúan el impacto del probiótico Limosilactobacillus reuteri DSPV002C, desarrollado en Argentina, como alternativa natural para mejorar la salud intestinal de lechones en etapas críticas y reducir el uso de antibióticos.
Los primeros resultados muestran que los animales suplementados presentaron una microbiota intestinal más equilibrada, con mayor presencia de bacterias benéficas y menor cantidad de microorganismos indeseables. Además, la cepa probiótica pudo recuperarse en muestras de materia fecal, lo que demuestra su capacidad para establecerse en el intestino durante los primeros meses de vida.
Nueva fase: suplementación en madres y efectos reproductivos
El equipo de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL y del ICiVet Litoral —liderado por Jorge Zimmermann— junto a la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino del INTA, a cargo de Marcos Pobliti, avanza en una nueva etapa del ensayo.
En esta fase se analiza el efecto de la suplementación en cerdas madres, especialmente en el momento del destete de las crías. Nuevamente se recuperó la cepa probiótica en las madres, confirmando la consistencia de los resultados.
Además, se estudia el impacto del probiótico en aspectos reproductivos, como el retorno a la ciclicidad y parámetros generales que son claves para la eficiencia del sistema. También se evalúa la administración en etapas más tempranas, a fin de comparar los efectos con las pruebas previas.
Estos avances permitirán valorar no solo la incidencia del probiótico en la salud intestinal, sino también en el desempeño reproductivo de las madres, aportando una visión más integral para su aplicación en la producción porcina sustentable.
Los equipos de investigación
El trabajo es llevado adelante por los grupos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL e ICiVet Litoral (UNL-Conicet), con Lorena Soto, Brisa Leylen Bernardini Flores y Federico Sacks, bajo la coordinación de Jorge Zimmermann. Por parte del INTA Pergamino, participan Damián Reynoso, Sofía Brasil, Marcos Donofrio, Alcides Carrera y María Suárez del Cerro, liderados por Marcos Pobliti.
El equipo destacó también el aporte de la magíster ingeniera agrónoma Constanza Stoppani, cuya participación en la etapa inicial fue clave para poner en marcha la investigación y sentar las bases del estudio.