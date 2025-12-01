Universidades ratifican paro nacional y convocan a una marcha hacia la Secretaría de Educación
Docentes de universidades nacional iniciaron este lunes una semana de paros y medidas de fuerza, en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento y el aumento correspondiente, además del porcentaje estipulado para la Educación en el Presupuesto 2026.
Las medidas fueron definidos en un plenario de secretarías generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), donde ratificaron paros en las universidades del 1 al 6 de diciembre inclusive. A esto se suma un “Recibazo” convocado por la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires para este martes 2 de diciembre, que incluye una marcha a la Secretaría de Educación a las 15:30.
Las medidas se dan en reclamo por el aumento salarial adeudado de 43,95%, que surge de la diferencia entre los aumentos otorgados y la inflación acumulada. El mismo fue fijado por la Ley de financiamiento universitario aprobada en ambas cámaras y ratificadas luego del veto de Milei, que el Ejecutivo sigue sin aplicar.
Además, los docentes reclaman que es una “miseria” el monto que el Gobierno nacional destinó en el Presupuesto 2026 en materia de educación. “El conflicto no está cerrado mientras nuestro aumento siga congelado y nuestros salarios permanezcan bajo la línea de pobreza”, detallan desde AGD UBA.
“Paramos una semana en todo el país para exigir el pago inmediato de lo adeudado por el gobierno nacional. No podemos seguir con estos salarios por debajo de la línea de pobreza que provocan un vaciamiento de equipos docentes de las universidades”, señaló Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires.
“Tenemos que parar el vaciamiento impulsado por la asfixia salarial a la que nos somete el gobierno nacional. En un año renunciaron más de 10.000 docentes. Es un daño irreparable para la Universidad”, declaró Carboni y agregó: “Exigimos el pago inmediato de lo adeudado y el pago de un bono de fin de año equivalente al doble aguinaldo”.
La semana pasada, en el plenario de los docentes nacionales anticiparon un 2026 caliente para las universidades. “La situación de la universidad es sumamente critica y si el gobierno no ofrece una solución las consecuencias de este desfinanciamiento histórico de la educación superior llevarán a una crisis que costará muchos años revertir”, señaló el secretario general de CONADU, Carlos De Feo.