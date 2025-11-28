Una vueltita más… Último cómodo, Colapinto solo terminó sano y salvo en la Práctica 1 del GP de Qatar
La Fórmula 1 abrió el fin de semana del Gran Premio de Qatar con una única práctica libre —debido al formato Sprint— y Franco Colapinto tuvo un arranque cuesta arriba: el argentino terminó último (20°) en el Circuito Internacional de Lusail tras una salida de pista que lo obligó a abandonar la sesión antes de tiempo.
En medio de una temporada 2025 liderada por Lando Norris, la categoría afronta su 23a carrera del año con actividad comprimida y poco margen para errores.
Colapinto luchando con el Alpine A525 incontrolable en #QatarGP pic.twitter.com/A6dVcp8Ssb
— Atención Colapinto (@atencionfc) November 28, 2025
El piloto albiceleste terminó en la última posición después de sufrir problemas en su Alpine. Su mejor vuelta fue de 1:23.529 con neumáticos duros y, cuando buscaba mejorar con la gama blanda, se despistó y debió abortar el intento.
Desde el box le informaron que el auto tenía daños y no pudo completar ninguna vuelta rápida. Pierre Gasly, su compañero, finalizó 18° con 1:22.424.
En la pelea de arriba, Oscar Piastri encabezó la tanda con un 1:20.929, seguido de su compañero Lando Norris, que marcó 1:20.982. Fernando Alonso sorprendió al meterse tercero con el Aston Martin gracias a un registro de 1:21.310, mientras que Max Verstappen, otro de los candidatos al título, terminó sexto con 1:21.504.
Cuestión de agenda
Viernes
14:30 Sprint Qualy
Sábado
11.00 Sprint Race
15.00 Clasificación
Domingo
13.00 Carrera.-