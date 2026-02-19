Una vez más… Incidentes en Congreso con claros infiltrados
Efectivos de la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional Argentina avanzaron este martes contra manifestantes que permanecían pasadas las 18 sobre la avenida Rivadavia, luego de que un grupo derribara parte del vallado que separaba la plaza del Congreso del Palacio Legislativo. Como resultado de los incidentes, 12 personas fueron detenidas.
Con motos, a pie y con perros, las fuerzas de seguridad superaron el vallado y avanzaron sobre quienes continuaban provocando disturbios en el marco de la protesta contra la reforma laboral. Durante el operativo se utilizaron balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
Los primeros enfrentamientos se habían iniciado alrededor de las 16.30, cuando manifestantes intentaron tirar abajo el vallado ubicado en paralelo a la avenida Entre Ríos, que impedía el avance de las columnas hacia las rejas del Congreso de la Nación Argentina. En ese momento, Gendarmería respondió con chorros de agua de carros hidrantes, que inicialmente lograron dispersar a los presentes, aunque luego volvieron a reagruparse.
Cerca de las 17, cuando ya se había retirado el grueso de las agrupaciones de izquierda que se habían concentrado para rechazar la reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Gendarmería lanzó los primeros gases lacrimógenos y volvió a utilizar carros hidrantes contra un grupo que permanecía sobre la avenida Rivadavia.
Minutos después, la tensión volvió a escalar y los gases comenzaron a ser arrojados hacia el sector de los manifestantes, que respondían devolviendo los cartuchos hacia el cordón de seguridad.
Durante los incidentes, la Policía Federal detuvo a cuatro personas —tres hombres y una mujer—, mientras que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires arrestó a otros tres hombres acusados de “daño” y “resistencia a la autoridad”.
Cinco detenidos por robo en modalidad piraña
En paralelo, la Policía de la Ciudad detuvo a otras cinco personas —dos de ellas menores de edad— en la esquina de Santiago del Estero y Avenida de Mayo, en el marco de controles aleatorios para prevenir delitos durante la protesta.
Los acusados están señalados por un presunto “robo en modalidad piraña” contra una persona que se encontraba en la Plaza del Congreso en medio de la manifestación. Uno de los detenidos, de 17 años, registraba un pedido de captura vigente por tentativa de robo automotor con fecha del 26 de agosto de 2025.