Una tormenta con granizo del tamaño de pelotas de tenis sacudió Córdoba y hoy rigen alertas en 20 provincias
Las imágenes subidas por usuarios en redes sociales graficaron lo impactante que fue el granizo en varias localidades de Córdoba este fin de semana. El interior de la provincia sufrió este sábado fuertes lluvias y tormentas eléctricas. Y el alerta continúa. Para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió con naranja a cinco provincias (incluyendo el noroeste de Entre Ríos), y otras 15 tienen luz amarilla por el fenómeno climático. Una despedida de noviembre pasada por agua y varias probabilidades de granizo.
Piedras de grandes dimensiones cayeron en localidades serranas como Embalse, Santa Rosa, Potrero de Garay y Villa General Belgrano, entre otras. El sector más castigado fue el valle de Calamuchita. Pero además, en varios puntos de la provincia se registraron calles anegadas y destrozos por la feroz caída de granizo.
La localidad con el mayor registro de lluvia caída en las últimas horas fue La Tordilla, en el departamento San Justo: cayeron 127,8 mm de agua. En tanto, hubo temperaturas sofocantes. El pico máximo se dio en la localidad de Serrezuela, en donde el termómetro marcó 41,8 grados. Mientras que en la capital provincial, las máximas treparon a los 38 grados en inmediaciones del Centro y de barrio Alberdi.
El panorama se oscurece sobremanera para este domingo, cuando el SMN lanzó advertencias a gran parte del país por fuertes tormentas y la probable caída de granizo en algunos sectores. Hay 20 provincias, incluida parte de la provincia de Buenos Aires.
El alerta máxima está focalizado en el centro este de Río Negro, casi todo Santa Fe, noroeste de Entre Ríos, centro sur de Chaco, y casi todo Corrientes.
En esas zonas hay riesgo de tormenta eléctrica y de probable caída de granizo, con lluvias abundantes en cortos períodos, y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Allí, la advertencia es de color naranja.
Pero, hay otras 16 provincias en que el alerta es amarillo: gran parte de Entre Ríos, centro oeste de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, centro sur de Mendoza, La Pampa, este sur de La Rioja, sur de Catamarca, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Misiones; y gran parte del sur del país, zona este de Neuquén, y casi todo Río Negro y Chubut.