Una Reforma Laboral ultra casta: más beneficios para la Alta Sociedad
La reforma laboral aprobada este viernes en el Senado incorpora modificaciones tributarias que impactarán en el mercado automotor, entre ellas la eliminación definitiva del impuesto interno para vehículos con un valor de lista superior a los $100 millones. Este cambio incluido en la ley hará que algunas marcas comiencen a aplicar reducciones en sus listas de precios desde marzo, con rebajas que podrían alcanzar hasta el 25%.
El año pasado, el Gobierno nacional ya había eliminado los impuestos internos correspondientes a la primera escala, que afectaban a modelos de gama media y alta. Con la sanción de la ley de modernización laboral también se elimina la segunda escala, que tenía una alícuota del 18%, porcentaje que en la práctica generaba un impacto mayor en el precio final por cuestiones técnicas vinculadas a su aplicación.
En paralelo, las automotrices estadounidenses siguen de cerca el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, impulsado por el presidente Javier Milei y su par Donald Trump, que podría reducir o eliminar gravámenes a ciertos modelos importados desde ese país.
En ese contexto, algunas marcas ya comenzaron a anticipar ajustes. Según trascendió, Ford Motor Company tiene preparada su nueva lista de precios para marzo, con bajas significativas en algunos modelos. Por ejemplo, el Ford Bronco Badlands pasaría de unos 100.000 dólares a 74.000, mientras que el Ford Mustang GT descendería de 90.000 a 65.000 dólares. Estos valores se acercan a los precios que ya se observan en mercados abiertos de la región como Chile o Perú.
Ambos modelos llegan importados desde Estados Unidos y, aunque todavía no se conocen todos los detalles del acuerdo comercial que deberá ser tratado por el Congreso, las automotrices ya proyectan cuántas unidades podrán ingresar dentro del cupo estimado de 10.000 vehículos.
Según el esquema que se analiza, algunas unidades ingresarían con arancel cero, mientras que otras seguirían pagando el arancel del 35% que se aplica a los autos importados fuera del Mercosur. En ese escenario, las empresas calculan precios promedio en función de ese cupo limitado.
Las expectativas generadas por la eliminación del impuesto interno y la posible reducción de aranceles para modelos provenientes de Estados Unidos también impactaron en el comportamiento del mercado. En las últimas semanas se enfrió la demanda de vehículos premium, ya que muchos compradores postergaron la decisión de compra ante la perspectiva de una caída inminente en los precios.
En el caso de Ford, también habrá ajustes en su línea de pick-ups, ya que la Ford F-150 en todas sus versiones tendría rebajas cercanas a los 10.000 dólares.
Si bien la medida impactará principalmente en el segmento de alta gama, analistas del sector estiman que podría generarse un “efecto derrame” hacia otras categorías del mercado automotor, dado que algunos modelos generalistas podrían quedar demasiado cerca en precio de los vehículos premium.