Una por una, las líneas de financiamiento del CFI para empresas e industrias entrerrianas
Tras la presentación encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, el jueves en el Mirador TEC, se detallaron las herramientas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) destinadas a fortalecer cadenas de valor y promover empleo privado de calidad en Entre Ríos.
En primer término, se expuso la línea Competitividad Pyme, que tiene como objetivos modernizar procesos, ampliar producción, impulsar innovación, mejorar calidad, avanzar en digitalización y abrir nuevos mercados.
En este caso, el monto máximo es de hasta 100 millones de pesos, con un plazo de hasta 48 meses y 6 meses de gracia incluidos. La tasa de interés es fija del 28 % nominal anual durante el primer año y, desde el segundo año en adelante, se aplica tasa TAMAR (variable) más 2 puntos.
Por otra parte, la línea Financiamiento Verde tiene como objetivo promover el uso eficiente de recursos naturales y energéticos, incluyendo riego y eficiencia hídrica, energías renovables (solar, eólica, hidroeléctrica, térmica, biomasa y biogás).
Para esta línea, el monto previsto es de hasta 200 millones de pesos, con un plazo de hasta 60 meses y 12 meses de gracia incluidos. La tasa es fija del 21 % nominal anual durante los primeros dos años y, desde el tercero en adelante, TAMAR (variable) más 2 puntos.
En tanto, la línea Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres está orientada a impulsar proyectos productivos y PyMEs lideradas por mujeres.
Allí, el monto es de hasta 200 millones de pesos, con un plazo de hasta 48 meses y 6 meses de gracia incluidos. La tasa es fija del 21 % nominal anual durante los primeros dos años y, desde el tercero en adelante, TAMAR (variable) más 2 puntos.
A su vez, la línea denominada Programa de Abordaje Integral apunta al acompañamiento a PyMEs mediante asistencias técnicas, capacitaciones e inversiones con impacto ambiental, social y económico.
Se trata de acciones sustentables para actividades productivas, gestión energética, desarrollo productivo y financiamiento de mujeres, con foco en uso eficiente de recursos naturales, economía circular y sostenibilidad ambiental.
En la misma línea de trabajo, el Programa de gestión energética y sustentabilidad Pyme tiene como objetivo desarrollar energías renovables y optimizar el consumo energético en el entramado productivo.
Para estas herramientas, el monto disponible es de hasta 300 millones de pesos, con un plazo de hasta 60 meses y 12 meses de gracia incluidos. La tasa es fija del 16,8 % nominal anual durante los primeros dos años y, desde el tercero en adelante, TAMAR (variable) más 2 puntos.
Por su parte, la línea Producción Regional Exportable prevé prefinanciamiento para exportación. En este caso, el monto es de hasta 200.000 dólares (se cobra y paga en pesos según cotización del BCRA del día anterior) y hasta 100.000 dólares para la primera exportación.
El plazo es de hasta 12 meses, con pago semestral o al vencimiento. La tasa es fija nominal anual del 2,5 % y se requiere garantías reales, fianza de socios o terceros, avales de SGR o respaldo del Fondo de Garantía Provincial (Fogaer).
También se presentó la nueva línea Triple Impacto, destinada a MiPyMEs con certificación de empresa B, que busquen certificar o que demuestren Triple Impacto.
En este caso, el monto es de hasta 300 millones de pesos, con un plazo de hasta 60 meses y 12 meses de gracia incluidos. La tasa es fija del 16,8 % nominal anual durante los primeros dos años y, desde el tercero en adelante, TAMAR (variable) más 2 puntos.
Además de las líneas de financiamiento directo, se presentaron las garantías del CFI y de FOGAER, las oportunidades que ofrece el mercado de capitales y el funcionamiento del Registro Industrial de la Nación (RINI) en la provincia.
Para acceder a mayores precisiones, realizar consultas y recibir asesoramiento, se encuentran disponibles las siguientes vías de comunicación:
Créditos CFI: www.cfi.org.ar/creditos
Garantía CFI: www.garantiacfi.com.ar
Secretaría de Industria de Entre Ríos: sec.industria.er@gmail.com