Una periodista “enmudeció” al Congreso en plena audiencia por la Ley de Glaciares
Las discusiones en las audiencias públicas en la Cámara de Diputados por la reforma a la Ley de Glaciares se pusieron álgidas, sobre todo luego de los gritos de una disertante, que pidió “silencio” de una manera llamativa.
La cuestión es que José Peluc y Nicolás Mayoraz, presidentes del plenario por la reforma a la ley de Glaciares, dieron por finalizada la jornada pero quedaban disertantes. En ese momento consultaron si estaban todos en la sala y se prosiguió, pero en medio de un desorden total.
Así, tomó la palabra Wanda Albornoz Olivera, quien a los gritos tuvo que pedir silencio, haciendo explotar los parlantes de la sala.
Una quería hablar en el Congreso y estaban todos a los gritos y los mando a callar que tuvieron miedo todos.
No me importa la ideología, cualquiera que mande al carajo a los diputados de esta forma merece mi aplauso.
Banco a la loca. pic.twitter.com/3voNUXWEeD
— Poirot (@Argenpoirot) March 27, 2026
“Silencio, callensé la boca, todos, si, todos, me van a dejar a hablar. Soy Wanda Albornoz Olivera. Gracias. Yo vengo como periodista y ciudadana”, exclamó.
Lo curioso es que de fondo se escuchaba a Mayoraz, en el medio de los gritos, anunciando que -precisamente- iba a hablar Albornoz Olivera.