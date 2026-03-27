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Una periodista “enmudeció” al Congreso en plena audiencia por la Ley de Glaciares

Redacción | 26/03/2026 | Política | No hay comentarios

Las discusiones en las audiencias públicas en la Cámara de Diputados por la reforma a la Ley de Glaciares se pusieron álgidas, sobre todo luego de los gritos de una disertante, que pidió “silencio” de una manera llamativa.

La cuestión es que José Peluc y Nicolás Mayoraz, presidentes del plenario por la reforma a la ley de Glaciares, dieron por finalizada la jornada pero quedaban disertantes. En ese momento consultaron si estaban todos en la sala y se prosiguió, pero en medio de un desorden total.

Así, tomó la palabra Wanda Albornoz Olivera, quien a los gritos tuvo que pedir silencio, haciendo explotar los parlantes de la sala.

“Silencio, callensé la boca, todos, si, todos, me van a dejar a hablar. Soy Wanda Albornoz Olivera. Gracias. Yo vengo como periodista y ciudadana”, exclamó.

Lo curioso es que de fondo se escuchaba a Mayoraz, en el medio de los gritos, anunciando que -precisamente- iba a hablar Albornoz Olivera.

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