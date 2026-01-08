Una pelea entre dos familias alteró el mediodía en plena Peatonal San Martín de Paraná
Un episodio de violencia se registró este miércoles cerca del mediodía en la Peatonal San Martín, en la intersección con calle Gualeguaychú, uno de los sectores de mayor circulación del centro de Paraná. El enfrentamiento involucró a dos familias y generó alarma entre peatones y comerciantes que se encontraban en la zona.
El comisario principal Diego Cuevas, segundo jefe de la División Bancaria de la Policía de Entre Ríos, brindó precisiones sobre la intervención policial tras el aviso recibido por el personal que presta servicios en el paseo peatonal.
Según explicó, alrededor de las 13 horas se alertó a la fuerza sobre una pelea en inmediaciones de la peatonal, lo que motivó el rápido desplazamiento de móviles policiales. Al arribar al lugar, los efectivos lograron identificar a las personas involucradas: un hombre de 37 años y dos mujeres de 50 y 28 años.
De acuerdo al testimonio recabado por personal de Comisaría Primera, el conflicto se originó cuando las dos mujeres, que realizaban tareas de cuidacoches, mantuvieron una discusión verbal con el hombre, quien también se dedicaba a la misma actividad. La disputa escaló y derivó en una gresca física, aunque desde la Policía aclararon que no se registraron personas con lesiones de gravedad.
Tras el procedimiento, a las mujeres se les ofreció ser trasladadas a la dependencia policial para formalizar la denuncia, pero optaron por no iniciar acciones legales y manifestaron su intención de retirarse del lugar.
En tanto, la Fiscalía en turno dispuso el traslado del hombre para su correcta identificación. Luego de ser examinado por el médico policial y constatarse que no presentaba lesiones ni antecedentes, el sujeto recuperó la libertad.
Fuente: El Once