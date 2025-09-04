Una obra privada dañó la red cloacal y obligó a cortar la calle México en Paraná
La Municipalidad de Paraná informó que este jueves se llevan adelante trabajos de reparación en la red cloacal de calle México, en el tramo comprendido entre Tucumán y Córdoba, tras detectarse una obstrucción ocasionada por una obra privada de construcción en la zona.
Las tareas incluyen excavaciones a tres metros de profundidad para descubrir la cañería colectora y reemplazar el tramo dañado, que fue afectado por la presencia de hormigón volcado desde la obra privada.
Por este motivo, rige un corte total de tránsito en esa cuadra de calle México. Desde el municipio recomendaron a los automovilistas circular con precaución y utilizar vías alternativas para evitar demoras y congestionamientos. La intervención se extenderá hasta las primeras horas de la tarde.
Además, se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes, que podrían derivar en sanciones o multas a los responsables de la obra privada por los daños provocados en la red pública sanitaria.
El operativo está a cargo de la Subsecretaría de Obras Sanitarias, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos.