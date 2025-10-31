Una multinacional atribuyó la caída del 40% en sus acciones al impacto de la economía argentina
La empresa Fiserv, líder global en tecnología financiera y procesamiento de pagos, sufrió una fuerte caída de más del 40% en el valor de sus acciones, y entre las causas principales del desplome destacó el impacto de la situación económica en Argentina.
El miércoles, la multinacional estadounidense informó una pérdida bursátil superior al 43%, equivalente a una reducción de US$29.000 millones en su valor de mercado.
Según explicó el CEO de Fiserv, Mike Lyons, la compañía enfrenta una “fuerte dependencia” del desempeño económico argentino, lo que afectó sus márgenes y crecimiento durante el año.
“Nuestro desempeño actual no está donde queremos que esté ni donde nuestros accionistas y partes interesadas esperan que esté”, reconoció Lyons ante los inversores.
El directivo detalló que el deterioro del entorno económico en Argentina durante 2025 contribuyó a la desaceleración del crecimiento, mientras que la depreciación del peso tras la salida del cepo cambiario fue un factor determinante.
De acuerdo con el Financial Times, el grupo se había beneficiado en los últimos años de las altas tasas de interés y la inflación locales, “que bajo el presidente Javier Milei han sido contenidas”.
Lyons recordó que el objetivo de crecimiento orgánico de ingresos a mediano plazo de entre 9% y 12% se había fijado en 2023, “en un contexto de altas tasas de interés e inflación en Argentina, condiciones que beneficiaron enormemente nuestro negocio de anticipos en ese país y que impulsaron un crecimiento orgánico del 257% en 2023 y del 329% en 2024”.
Sin embargo, al excluir a Argentina, el crecimiento orgánico global de la compañía fue del 3,7%, un dato que Lyons destacó para llevar calma a los inversores.
“En lo que va del año, la tasa de crecimiento orgánico de Argentina es del 56%, lo que suma aproximadamente 2 puntos porcentuales al crecimiento orgánico total de la compañía, que se ubica apenas por encima del 5%”, precisó.
El informe de Fiserv proyectaba un aumento del negocio del 10% para 2025, pero en su última presentación la firma ajustó esa cifra a una estimación de entre 3,5% y 4%, debido a las condiciones económicas argentinas.
Lyons concluyó:
“En julio, como parte de mi transición al rol de CEO, revisamos a la baja algunas de esas expectativas elevadas, especialmente en los lanzamientos de nuevos productos clave, para reflejar de manera más realista lo que era alcanzable. Nuestros resultados del tercer trimestre, la guía actualizada para 2025 y las proyecciones preliminares para 2026 reflejan ahora las condiciones actuales en Argentina.”