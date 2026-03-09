Una mujer fue detenida tras balear la mansión de Rihanna
La mansión de Rihanna en Beverly Hills recibió este domingo una ráfaga de diez disparos, de los cuales cuatro impactaron en la propiedad y uno traspasó las paredes. La cantante estaba en su casa pero ni ella ni nadie resultó herido en la balacera.
Por el extraño ataque en una de las zonas más exclusivas donde las estrellas de Hollywood eligen vivir, una mujer fue detenida, acusada de haber disparado la ráfaga de tiros con un rifle AR-15 a la casa de la cantante Rihanna en California, según informó a los medios locales el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, en inglés), que no reportó heridos ni el móvil del ataque.
El tiroteo ocurrió cerca de las 13.21 hora local (20:21 en Argentina), cuando la sospechosa presuntamente se acercó a la propiedad de la artista y disparó reiteradas veces con impactos en la residencia, según confirmó una fuente policial al diario Los Angeles Times y a la cadena NBC.
La intérprete de hits internacionales como Umbrella y Diamonds in the sky estaba en casa durante el ataque, pero no resultó herida ni se ha pronunciado sobre el incidente, mientras que la supuesta responsable, de 30 años, quedó bajo custodia de la Policía.
Las autoridades no han señalado si en la mansión en Beverly Hills también estaban su pareja, el rapero A$AP Rocky, o alguno de sus tres hijos. Las versiones en ese punto fueron contradictorias. Ni la cantante ni sus representantes emitieron comunicados ante el episodio. “Todos se encuentran bien”, dejó saber informalmente un portavoz citado por distintos medios estadounidenses.
Tampoco trascendió la identidad de la atacante, más allá de que tendría 30 años y conducía un Tesla blanco e intentó huir, pero la Policía logro capturarla.
Rihanna fue madre por tercera vez en septiembre pasado, cuando nació Rocki Irish Mayers, su hija con su actual pareja. La cantante reveló su embarazo con su participación en la MET Gala, la exclusiva gala benéfica del museo neoyorkino que se volvió una cita fashionista, criticada a veces por su opulencia, elitismo y cierta desconexión con la realidad social.
Activista por los derechos de las mujeres y ferviente crítica de la gestión de Donald Trump, la cantante nacida en Barbados ha participado de protestas contra las políticas migratorias del gobierno estadounidense y en manifestaciones por el 8M y la lucha por la igualdad de género.
Siempre controversial, Rihanna marcó una postura al elegir a Vivian Jenna Wilson como la cara e imagen para la campaña de San Valentín de su marca de lencería Savage x Fenty. La modelo de 21 años es la hija trans del magnate republicano Elon Musk, con quien cortó vínculos por las posturas de su padre.