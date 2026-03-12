Una misión de CAF recorrió la obra de reconstrucción del camino Viale–Arroyo El Durazno
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) llevó adelante una misión de seguimiento del Programa de Caminos para el Desarrollo Productivo de la Provincia de Entre Ríos, una instancia técnica destinada a evaluar el avance de las obras y el cumplimiento de los compromisos asumidos por la provincia en el marco del financiamiento internacional.
Durante la jornada, equipos técnicos de CAF, de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) —organismo que ejecuta el programa bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello— y de la Dirección Provincial de Vialidad realizaron una visita conjunta a la obra del camino que conecta Viale con Arroyo El Durazno.
En el recorrido se constató el progreso de los trabajos y la correcta aplicación de las Salvaguardas Ambientales y Sociales exigidas por el organismo financiero, que forman parte de las condiciones establecidas para el desarrollo del programa.
La obra, iniciada en febrero de 2026, tiene como objetivo mejorar la accesibilidad y fortalecer la competitividad de las actividades productivas de la zona mediante la mejora de la infraestructura vial rural.
El proyecto contempla la reconstrucción de 64 kilómetros de camino rural con tareas de enripiado, además de la construcción de nuevas estructuras de hormigón, entre ellas dos alcantarillas y un puente de 60 metros de longitud.
La intervención apunta a fortalecer la conectividad productiva entre los departamentos Paraná y Nogoyá, integrando las rutas provinciales 31, 33, 34 y 43.
Posteriormente, se desarrolló una reunión de trabajo en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, de la que participaron equipos técnicos de la UEP y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
En ese encuentro se revisó el cumplimiento de las condiciones contractuales del programa por parte de la provincia y se avanzó en la implementación del Componente 2, orientado a la capacitación y asistencia técnica para beneficiarios vinculados a las cadenas productivas alcanzadas por el programa.