“Una histórica lucha contra el fuego”: Milei detalló el operativo federal ante los incendios en la Patagonia
En medio del avance de los incendios en el sur del país, el presidente Javier Milei comunicó a través de sus redes sociales los alcances del Operativo Federal desplegado por el Gobierno nacional en la Patagonia. El mandatario definió la respuesta estatal como una “histórica lucha contra el fuego” y precisó los recursos movilizados: 426 brigadistas, 20 aeronaves operativas desde el primer día y 100 mil millones de pesos destinados a fortalecer a los bomberos.
El mensaje presidencial se difundió en un contexto de máxima tensión en las provincias afectadas, donde el avance de las llamas ya arrasó con unas 45 mil hectáreas. Las condiciones climáticas adversas y las dificultades de acceso a algunos focos complican el trabajo de los equipos de emergencia, mientras las comunidades locales permanecen en alerta.
En paralelo, desde la Casa Rosada se aceleraron las gestiones para declarar la Emergencia ígnea en la región mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), una herramienta que permitiría agilizar el uso de fondos y recursos para enfrentar la situación. El Presidente eligió su cuenta de X para exponer el desempeño del Poder Ejecutivo Nacional frente a la emergencia, dejando en claro que el tema ocupa un lugar central en la agenda del Gobierno.
De acuerdo con información oficial, la Mesa Política del Gobierno nacional se reunió el jueves al mediodía en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para definir los pasos inmediatos de la estrategia contra los incendios. Según indicaron fuentes presentes en el encuentro, la decisión de avanzar con un DNU ya había sido tomada la noche anterior, ante la urgencia que impone el avance del fuego. “La velocidad amerita esa vía”, sostuvo una de las fuentes consultadas.
Desde el Ejecutivo consideran que la declaración de la Emergencia ígnea por decreto es el mecanismo más eficiente para atender la crisis, dado que el tratamiento parlamentario implicaría demoras incompatibles con la gravedad del escenario. Si bien aún no se oficializó la fecha de entrada en vigencia del DNU, en el Gobierno estiman que podría concretarse en las próximas horas, una vez cerrada la discusión sobre los fondos a destinar.
En el marco del operativo, el Gobierno nacional confirmó el envío de 4.000 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a la provincia de Chubut, uno de los distritos más afectados por los incendios. La asistencia se formalizó mientras se analizaban medidas extraordinarias para el resto de las provincias comprometidas.
Además, se conoció la publicación de la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, que establece un esquema de fortalecimiento financiero para el sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país. Según la normativa, las asociaciones de bomberos voluntarios recibirán 100.810.319.998,50 pesos, distribuidos entre 1.062 entidades, con una asignación de 94.924.971,75 pesos para cada una. En tanto, las federaciones provinciales percibirán 7.754.639.995,93 pesos.
El refuerzo presupuestario apunta a garantizar la operatividad y la capacidad de respuesta de los equipos que trabajan en el territorio. La aceleración del proceso de emergencia se dio tras el pedido formal presentado por los gobernadores de Chubut, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz, quienes reclamaron al Congreso el tratamiento urgente de una Declaración Nacional de Emergencia ígnea y la declaración de zona de desastre para las áreas afectadas.
La última declaración de Emergencia ígnea en la región había sido dispuesta mediante el Decreto 2/2023, firmado por Alberto Fernández, que perdió vigencia el 13 de enero de 2024. En esta oportunidad, el nuevo instrumento legal permitirá al Ejecutivo reasignar partidas y coordinar la asistencia federal con mayor rapidez, en articulación con los gobiernos provinciales y los cuerpos de bomberos voluntarios.