Una foto que dice mucho de Milei… Trump lanzó una nueva alianza regional contra el narcotráfico y la influencia china en América Latina
En una cumbre con presidentes latinoamericanos convocada por Donald Trump se selló una alianza regional de 12 países para consolidar el liderazgo de Washington en la región, fortalecer la seguridad, la lucha contra el narcoterrorismo y a la vez frenar la influencia de China. Javier Milei apareció en la foto, detrás del mandatario estadounidense que luce escoltado por Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana, y Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica.
Detrás de Trump… sí, atrás de él, no escoltándolo, se puede ver a Milei, a Daniel Noboa, presidente de Ecuador, José Antonio Kast, presidente electo de Chile, Santiago Peña, presidente de Paraguay, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, y Nasry “Tito” Asfura, presidente de Honduras.
“Nos unimos para formar una nueva coalición militar”, dijo el jefe de la Casa Blanca, con el objetivo de “usar la fuerza militar letal para destruir los centros de los cárteles y redes terroristas”. La iniciativa fue bautizada como “Coalición Anticárteles de las Americas”.
La cumbre se llevó a cabo en el Trump National Doral Miami, el lujoso club de golf del presidente estadounidense, donde Milei y su comitiva (la secretaria general de Presidencia Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el jefe de gabinete Manuel Adorni) pasaron la noche, junto con Trump y el resto de los mandatarios considerados alineados ideológicamente con el jefe de la Casa Blanca.
Después de saludar uno a uno a los presidentes, Trump dio un discurso en un salón donde lo escucharon los mandatarios y también parte de su gabinete, como el canciller Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el de comercio Howard Lutnick y el representante comercial Jamieson Greer. Entre bambalinas se lo veía a Quirno charlar amenamente con Rubio.
“En este día histórico, nos unimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los cárteles criminales que aquejan nuestra región”, dijo Trump sin dar demasiados detalles de cómo funcionaría la nueva alianza. “Nosotros los estamos golpeando donde podemos y vamos a ir más fuerte”, argumentó.
“El núcleo de nuestro acuerdo es el compromiso de usar la fuerza militar letal para destruir los centros de los cárteles y redes terroristas”. “Necesitamos su ayuda”, reclamó a los mandatarios.
“Líderes de esta región permitieron que grandes extensiones de territorio del hemisferio occidental quedaran bajo control directo, y las bandas transnacionales han tomado el control”, siguió el presidente. No vamos a permitir que eso ocurra. Los ayudaremos” y dijo que combatirán a los cárteles “sedientos de sangre que imponen su voluntad mediante asesinatos, torturas, extorsión, narcotráfico, sobornos y terror”.
“Quiero agradecer a los miembros de la coalición, la mayoría de los cuales son amigos míos, algunos de ellos que acabo de conocer, pero la mayoría son amigos, muchos de los cuales apoyé, y ellos aceptaron ese respaldo y acabaron ganando a lo grande. No he tenido un mal respaldo todavía”. Y ahí hizo referencia a Milei y al apoyo que le dio en las legislativas de octubre: “Estaba feliz. Iba un par de puntos abajo y subió como un cohete, justo en Argentina y el presidente Milei está aquí”.
Pero… a la hora de reafirmar ese reconocimiento por nuestro país y el propio Milei, Trump lo mandó atrás de él, no junto a él…