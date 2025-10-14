Una familia “tipo” necesitó más de $1.176.852 para no caer en la pobreza
El INDEC informó este martes la variación tanto para la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide la canasta de indigencia, como para la Canasta Básica Total (CBT), utilizada como umbral para determinar la pobreza.
De este modo, una familia compuesta por una pareja de adultos y dos niños necesitó en el noveno mes del año más de $527.736 para no ser considerada indigente y más de $1.176.852 para no caer en la pobreza.
Por tercer mes consecutivo, tanto la CBA como la CBT arrojaron el mismo aumento. El mes pasado, ambas canastas habían trepado 1%; si bien hubo una aceleración, las subas se mantuvieron por debajo del 2% por sexto mes consecutivo.
No se trata de datos irrelevantes. Por el contrario, son números muy importantes para la medición de la pobreza y la indigencia. Es que la CBT mide el total de gastos que debe hacer una familia tipo por mes para cubrir el total de sus necesidades básicas, por lo que aquellos hogares con ingresos inferiores a ese monto son considerados “pobres”.
En tanto, la CBA se enfoca en el total de gastos que debe realizar el mismo grupo familiar para cubrir el 100% de sus necesidades alimenticias. En ese caso, quienes no llegan a esa barrera son técnicamente “indigentes”.
Ahora bien, lo interesante, más allá de los valores en sí, es cuánto aumentaron ambas canastas con relación al mes anterior. Según la medición del Indec, las dos canastas tuvieron un incremento del 1,4% en el noveno mes del año, en comparación con agosto.
Es decir que las dos tuvieron un nivel de aumento inferior a la inflación general, que fue de 2,1% en septiembre. Eso significa que los productos de primera necesidad subieron a un ritmo menor que el promedio del resto de los precios de la economía.