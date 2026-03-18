Una desesperante situación atraviesan los trabajadores de Lácteos Verónica
La situación de Lácteos Verónica empeora día a día y cada vez parece estar más lejos una resolución positiva a la grave crisis que atraviesa la empresa: deudas millonarias, sus plantas paralizadas (Lehmann, Clason y Suardi, todas en Santa Fe), tres meses sin pagar los salarios y directivos de la empresa que se ausentan a las sucesivas audiencias para intentar destrabar la situación y la lista sigue…
A esto se suma una acción insuficiente de la conducción de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (Atilra), según denuncian los trabajadores.
Ante esta situación, sus 700 trabajadores, que no cobran desde diciembre y tienen que salir a hacer “changas” o tomar otros empleos para poder subsistir, mantienen acampes en las plantas industriales que se encuentran “abandonadas” y realizan marchas y protestas, como la ocurrida hasta hace pocas horas sobre la Ruta Nacional N° 34, con cortes intermitentes en la entrada de la localidad santafesina de Lehmann, donde se encuentra una de las fábricas.
Allí confluyeron entre 300 y 400 personas, en donde se conjugaron trabajadores, familias y gente del gremio. “Estamos haciendo todo para que estos herederos delincuentes tomen una decisión”, indicó Ricardo Villarroel, trabajador de la planta de Lehmann.
Al mismo tiempo que se desarrollaba la marcha, las autoridades de la empresa faltaban a una audiencia en la Secretaría de Trabajo de la Nación, lo cual enervó aún más los ánimos. Según trascendió, los directivos pidieron postergar el encuentro, aduciendo que se encuentran trabajando en una solución, por lo que la nueva reunión se llevará a cabo mañana al mediodía.
De dicha reunión participará Atilra, un gremio que no está exento de críticas: “yo entiendo perfectamente la situación, el poder del gremio, entiendo todo eso. En cierta forma, un poco ambigua, la seccional Rafaela de Atilra nos apoyó un poco, porque no fue del todo un apoyo para lo que hicimos el lunes. Hace un tiempo, lo que estoy haciendo es invitarlo a Héctor Ponce, el secretario general de Atilra, para que empiece a darnos respuesta. Yo creo, y esto a título personal, que hoy ya es parte del problema. No nos está representando, no nos está dando respuestas como realmente debería darnos. Por eso, empezamos a exigirle a Ponce respuestas”, dijo Villarroel.
A las tres plantas sin funcionar desde mediados de enero, y con predios y máquinas sin mantener, por lo tanto, vedado el generar ingresos, la empresa cuenta con una abultada deuda financiera. Según los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la fecha lleva emitidos 3.896 cheques sin fondo por casi $13.626 millones. A esto se suma una deuda con tamberos estimada en US$ 60 millones y otras con proveedores de servicios.