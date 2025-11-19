Una autopartista cerró su planta en San Luis y despidió a 50 operarios sin aviso
La autopartista Dana confirmó el cierre de su planta en Naschel y despidió a 50 operarios —quienes, según informó la empresa, recibirán el 100% de la indemnización correspondiente—. Había sido inaugurada en 1995. Afectará a otros 40 empleos indirectos de proveedores locales, según denunció la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
En San Luis, Dana fabricaba componentes de transmisión y otras autopartes para abastecer al mercado de reposición. En el pasado, la empresa de capitales estadounidenses supo tener contratos como proveedor de terminales automotrices, pero en la actualidad había puesto el foco en el aftermarket.
El cierre definitivo de la planta fue una decisión tomada por la casa matriz en Estados Unidos y comunicada a los operarios a través de mensajes de WhatsApp, según informó Naschel Noticias.
El Gobierno de San Luis acompañó este martes a los trabajadores durante una concentración frente a la fábrica. Estuvieron presentes la directora de Relaciones Laborales, Ivana Balmaceda, y el director de Industria, Juan Ríos, para acompañar a los trabajadores afectados.
El Gobierno también indicó que la empresa se comprometió a acompañar a los trabajadores en un plan de reconversión y que la Provincia hará lo propio durante ese proceso.
La compañía aseguró que impulsará un plan de reconversión laboral y productiva para quienes quedan sin empleo, y el Gobierno de San Luis confirmó que también acompañará ese proceso para facilitar la reinserción de los trabajadores.