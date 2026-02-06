Una auditoría expuso el crecimiento de la deuda del IOSFA durante la gestión de Luis Petri
Una auditoría interna del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) expuso un fuerte crecimiento de la deuda durante la gestión del ex ministro de Defensa Luis Petri, según reveló Ámbito en un informe exclusivo.
El medio accedió al documento 9/2025, parte de una auditoría que aún no fue publicada oficialmente, en el que la propia obra social detalla que el incremento de la deuda fue exponencial, tanto en valores nominales como ajustados por inflación.
El informe no incluyó el crédito por 40 mil millones de pesos tomado en enero de 2025 durante la conducción de Luis Fiocchi, designado en ese cargo por Petri. Ese préstamo fue otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF) y, con intereses, implicará un costo total de 88 mil millones de pesos en 34 cuotas.
A este escenario se suma la baja sostenida de prestadores en distintos puntos del país. Solo en octubre, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, 200 prestadores dejaron de atender afiliados, mientras que en Mar del Plata se anunció recientemente la suspensión de servicios.
En paralelo, la diputada nacional Lourdes Arrieta presentó un pedido de informes para “conocer dónde fue el dinero”, “quién se hará cargo de la deuda” y “qué pasará con la salud de militares y fuerzas de seguridad”.
Cómo evolucionó la deuda
La auditoría, a cargo del contador Leandro González, señala que en marzo de 2024 la deuda ascendía a 42 mil millones de pesos, que ajustados por inflación equivalían a 70 mil millones. En junio de 2025, la cifra trepó a 210 mil millones de pesos, sin contar el préstamo del IAF.
El mayor salto se registró entre marzo y diciembre de 2024, cuando pasó de 70 mil millones (ajustada) a 141 mil millones de pesos. Tras una desaceleración temporal por el ingreso de fondos del crédito, entre marzo y junio de 2025 volvió a crecer un 41% en términos reales, según el documento.
El informe remarca: “el déficit estructural no ha mejorado” y advierte que “el déficit operativo se mantiene”.
En qué se compone la deuda
El detalle de la auditoría muestra que el 28% corresponde a medicamentos especiales y otro 28% a prácticas médicas. Luego se distribuye entre:
- Internaciones (10%)
- Prótesis (9%)
- Subvención de farmacias convenidas (7%)
- Otros conceptos (7%)
- Honorarios médicos (6%)
- Laboratorio (4%)
Impacto en las prestaciones
Fuentes citadas por Ámbito indicaron que la reducción de prestadores se replica en distintas provincias. En Mar del Plata, el Hospital Privado de Comunidad notificó a la Base Naval la suspensión de internaciones programadas, prácticas ambulatorias y atención de guardia.
Rubén López, de la comisión interna de ATE en IOSFA, afirmó que “una enorme cantidad de afiliados están pagando de su bolsillo los estudios o directamente no se los están haciendo”, y advirtió sobre las dificultades para acceder a intervenciones quirúrgicas.
Disolución del IOSFA y pedido de informes
En este contexto, el Gobierno nacional dispuso por DNU la disolución del IOSFA y la creación de dos nuevas obras sociales: la OSFA y la OSFFESEG. Sin embargo, la diputada Arrieta cuestionó la medida y advirtió que “la deuda supera los $240.000 millones, hay menos prestadores, prestaciones deficientes y afiliados sin respuestas”.
El pedido de informes busca determinar qué ocurrió con los fondos, quién asumirá la deuda y cómo se garantizará la atención médica de militares y fuerzas de seguridad.
El interrogante que queda planteado es si el cambio institucional resolverá el problema de fondo y quién se hará cargo del pasivo acumulado.