Una auditoría del Poder Judicial de la Nación reveló que una empresa de ortopedia le imprimió las boletas a Espert para las elecciones de 2021
José Luis Espert sigue dando que hablar… Ahora se conoció una auditoría de los gastos para la campaña del legislador en 2021 que reveló que una empresa de ortopedia le imprimió las boletas para esa elección por un valor total de $42 millones.
En 2021, Espert creó el partido Avanza Libertad, fue candidato y luego ingresó a la Cámara de Diputados, puesto que ocupa actualmente.
En ese momento, en el que no había a nivel nacional Boleta Única de Papel (BUP), los partidos políticos recibían fondos, de parte del Estado, para imprimir las boletas.
Ssegún el informe del auditor contador del Poder Judicial de la Nación, Emiliano López Olaizola, al juez federal electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, la factura presentada por el partido por la impresión de boletas fue de la sociedad “OSTORP-M.CSTCC., Razón Social OSTORPMED” y advirtió que “no se encontraría autorizada por la AFIP”.
Según el ítem “Gastos de Impresión de Boletas” las erogaciones fueron por un monto total de $ 42.242.522,35.
El informe aclara que “según publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina de fecha 14/07/2021, la sociedad ‘OSTORP-MED S.R.L.’ tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en el país o en el extranjero a: Compra, venta, distribución, importación, exportación, logística, mantenimiento y reparación de equipos e instrumental médico y ortopédico para uso humano y veterinario”.