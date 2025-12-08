Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió el norte de Japón y activó una alerta por tsunami
Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este lunes el norte de Japón, por el que la Agencia Meteorológica de Japón declaró una alerta por tsunami de hasta tres metros, sin que por el momento se haya informado de víctimas ni daños materiales.
El epicentro se situó a 80 kilómetros de la costa de la prefectura de Aomori y a una profundidad de 50 kilómetros, según la JMA.
El terremoto se ha notado en buena parte del territorio, desde el norte al centro y este del país, incluida Tokio, donde ha alcanzado el nivel 2 en la escala sísmica nacional (de 7 niveles y centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo). En esa escala, el temblor se ha registrado como “superior a 6” en la prefectura de Aomori, es decir, con fuerza suficiente como para imposibilitar mantenerse de pie o moverse sin arrastrarse.
El primer gran terremoto tuvo sucesivas réplicas, entre ellas una de magnitud 5,6, dos de 3,6 y una de 3,9 dentro de la hora posterior.
Se espera que la primera ola llegue entre cerca de 11:40 PM hora local (2:40 PM GMT) a zonas portuarias de Aomori y Iwate, en la isla principal de Japón, Honshu, informó la cadena pública NHK.
BREAKING: Tsunami warnings issued for northern Japan, earthquake upgraded to 7.6 – JMA pic.twitter.com/RZkmvFVMot
— BNO News (@BNONews) December 8, 2025
Alrededor de 23.000 personas en las prefecturas de Hokkaido, Iwate y Miyagi fueron instadas a evacuar a refugios ante los riesgos del tsunami, según los datos iniciales de las autoridades.
La primera ministra, Sanae Takaichi, en breves declaraciones a la prensa, declaró que el gobierno había creado un grupo de trabajo de emergencia para evaluar urgentemente la magnitud de los daños. “Estamos priorizando la vida de las personas y haciendo todo lo posible”, afirmó.
| Momento en que un terremoto de magnitud 7,6 sacude el norte de Japón. Video de una cadena de televisión local. pic.twitter.com/yMnLkf6K0o
— Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) December 8, 2025
La empresa Tohoku Electric Power, operadora de las dos centrales nucleares que se encuentran en la zona donde golpeó más fuerte el terremoto, Higashidori y Onagawa, se encuentran revisando la situación en las plantas, donde por el momento no se ha informado de anomalías, indicó el portavoz gubernamental, Minoru Kihara.
Japón se encuentra sobre cuatro placas tectónicas principales a lo largo del borde occidental del “Anillo de Fuego” del Pacífico y es uno de los países tectónicamente más activos del mundo.
El archipiélago, donde viven unos 125 millones de personas, sufre alrededor de 1.500 temblores al año.
La gran mayoría son leves, aunque los daños que causan varían según su ubicación y profundidad bajo la superficie terrestre.
Por eso tiene también uno de los sistemas de alertas por sismos y tsunamis más avanzados, diseñado para detectar rápidamente las primeras ondas sísmicas y anticipar la llegada de las ondas más fuertes con segundos de antelación. El sistema dispone de más de 1.000 estaciones sismográficas distribuidas por todo el país.