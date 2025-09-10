Un tanque del Ejército chocó a una camioneta en Concordia durante maniobras de traslado
Un insólito accidente de tránsito ocurrió este martes en Concordia, cuando un tanque de guerra del Regimiento 6 Blandengues del Ejército impactó contra una camioneta Chevrolet que estaba estacionada sobre la avenida Maipú.
El vehículo militar formaba parte de una comitiva que se trasladaba desde el cuartel local hacia el área ferroviaria, donde estaba previsto que aborde un tren con destino a Corrientes para participar de maniobras de instrucción militar.
El choque se produjo alrededor de las 13. La camioneta, de color azul y blanco, sufrió daños en el guardabarros trasero y la caja, aunque no se registraron heridos. El hecho llamó la atención de los vecinos, que ya habían observado el paso de la columna de vehículos blindados por las calles de la ciudad.
El destino del tanque y las maniobras militares
El Teniente Coronel Abel Camarino, jefe del Regimiento 6 Blandengues, explicó que el procedimiento de este martes consistía en prácticas de embarque de vehículos blindados en trenes, con destino a Corrientes. Allí se desarrollarán en octubre de 2025 ejercicios militares de la II Brigada Blindada, en el marco del plan de adiestramiento del Ejército.
Estos entrenamientos incluyen operaciones combinadas con despliegue de unidades blindadas, exploración, ingenieros, apoyo de artillería, inteligencia, comunicaciones y logística, componentes claves de una gran unidad de combate.
En la práctica participaron efectivos del regimiento de Concordia, junto a integrantes del Batallón de Ingenieros Blindados 2 de Concepción del Uruguay, con la colaboración de Trenes Argentinos Cargas. Según destacó Camarino, se cumplieron todos los protocolos de seguridad para resguardar tanto al personal como al material militar.