Un saludable cambio de óptica dirigencial en el básquet entrerriano
La edición 2026 de la Liga Federal de Básquet tendrá cinco equipos entrerrianos menos: Sportivo San Salvador, BH de Gualeguay, Ferro de San Salvador (último campeón de la Liga Provincial), Santa Rosa de Chajarí y Peñarol de Tala. Todos desistieron de participar en dicha competencia nacional por motivos económicos y estructurales. Loable toma de conciencia.
De los 12 equipos que habían obtenido la clasificación deportiva en la provincia, solo Recreativo, La Armonía (Colón) y Quique Club ratificaron su presencia. En tanto, Sionista, Urquiza de Santa Elena, Estudiantes de Concordia y Regatas de Concepción del Uruguay mantienen su situación bajo análisis, a pocas semanas del cierre del período de inscripción.
Algún día tenía que darse este análisis exhaustivo, profundo, meticuloso. No solo en lo económico sino en lo logístico y en lo estructural.
Estos dirigentes han dado el paso primario a una razonabilidad que prevalece por sobre la pasión, imponiendo la moderación para discernir con prudencia el costo particular e integral de continuar siendo parte de una competición a la cual desde su propia creación le faltó TRANSPARENCIA generando incontables colapsos financieros institucionales.
Son esas penumbras, esas tinieblas, esos puntos sin otorgarles cristalinidad de los que hablé tanto desde fines de los ’80, los que permiten delinear y ejecutar negocios formidables para una minoría.
De hecho, hoy en día hay equipos (algunos grandes, míticos, que supieran cosechar varias coronas…), que siguen jugando y renovando desde hace décadas deuda de toda índole. Por ello en tantas Columnas Editoriales acentuamos el postulado añejo: club que quiere jugar en el nivel profesional que reúna las condiciones para hacerlo y punto. Si no podés económica y/o financieramente hablando jugar Liga, NO JUGUÉS y punto.
Lo dijimos y está escrito en páginas de El Diario de Paraná, grabado en espacios de LT 14, ATC (hoy La TV Pública), Solo Básquet, Solo Basquetbol del Litoral, desde mediados/finales de la década del ’80, pasando por los ’90 hasta este comienzo del 2026 donde sigo siendo unos de los MUY POCOS “obstinados” en exhortarlo.
Décadas pidiendo que terminen con el VERSO. “Tenemos dificultades para cobrar a los sponsors…”, “la campaña no es buena y algunos auspiciantes se cayeron…”, “el Gobierno nos prometió, pero…”, “la realidad del país no ayuda…”. Éstas y tantas frases más de similar contenido vengo escuchando desde 1986 repito.
Jugadores y entrenadores con quienes se rubrican contratos millonarios, pero… los viajes siguen siendo una tortura por las condiciones arcaicas “para ahorrar” o estableciendo canjes absurdos; los médicos especialistas son amigos del club, sin tener relación alguna con la traumatología; los estadios son un infierno o una congeladora, brota humedad como si fuesen terrenos anegadizos, pierden agua por los techos; canchas hasta sucias porque los empleados del club están mal pagos; las revisaciones previas a cada temporada son precarias, y el pagar mes a mes, puntualmente, es una utopía.
¡Paren con el cuento!!! Hubo, hay y lo peor es que habrá quienes ofrecen millones y luego dicen que “el básquet no crea ganancias”… ¿Entonces para qué juegan Liga??? ¿Por filantropía??? ¡DIGAN LA VERDAD!!! Para algunos, ¡la Liga es un ENORME NEGOCIO y es inevitable que en los pasillos del básquet argentino se señale ciertos casos “extraños”, como de hasta dudosos fines!!! Y son escasos los dirigentes dignos de emular por cómo le ponen el hombro a sus entidades con números coherentes y estructuras elogiables.
No olvidemos las lesiones y/o el descanso… ¿Hace cuánto que reflexiono justamente respecto a las fastuosas contrataciones para que después los jugadores deban viajar a Buenos Aires para ser atendidos por los mejores científicos ya que en sus clubes “el Tordo es un crack pero no confío en él”???
¿Hace cuánto que menciono la necesidad insoslayable de JERARQUIZAR el rol del Departamento Médico??? Pero los señores dirigentes contratan a expensas de agentes o de sus propios entrenadores y NI SIQUIERA ANALIZAN cómo llega tal o cual jugador pues NO SE LE REALIZA LA REVISACIÓN EXHAUSTIVA CORRESPONDIENTE.
Comencemos por ahí. No hay firma de contrato hasta que traumatólogo, kinesiólogo, médico clínico, oculista, neurólogo y tantos profesionales más que constituyan una VERDADERA JUNTA MÉDICA en cada institución verifiquen si tal jugador está 100 % impecable.
Esa es la CLAVE. Empecemos por ese paso. No por ver qué sucede si se lesionan… Eso OBVIAMENTE hay que debatirlo, pero que la condición INEXCUSABLE es someterse a una JUNTA MÉDICA previa a cada refrenda de convenio.
Se hace en las grandes empresas con el PRE-LABORAL. ¿Por qué no hacerlo con atletas de alto rendimiento que en muchos ejemplos… van a juntarla en pala…?
Después sí… Busquemos coberturas médicas que garanticen PROTECCIÓN/RESGUARDO al 100 % y la póliza de Seguros más apta. Eso es OBVIO.
Pero si hablamos de las lesiones, ¿por qué no referirnos al descanso ideal que deberían tener estos gladiadores? Y acá tiene mucho que ver la revisación primaria. Por ende, si empezamos porque el jugador es APTO, ya hay MUCHO a favor para el dirigente. No obstante, sería un buen gesto por parte de la AdC el revisar el fixture (que nunca avalamos) y readecuarlo en ciertos detalles ligados a planificación de tiempos de entrenamientos, recuperación, regeneración.
A no olvidar que el trabajo no lo comanda el directivo sino técnico, asistentes y preparador físico, en connivencia con cuerpo médico. Pero si tenemos una agenda contraproducente o contradictoria desde el vamos, y le sumamos niveles de campaña, ya hay puntos muy finos a debatir.
Obviamente… En sí… TODA LA LIGA, en materia LABORAL, pende de un hilo delgadísimo. Por eso es que hay tanto traste sucio… Por eso es que la estructura PRIVILEGIADA es TAN pero TAN CERRADA. Es una élite que NO ACEPTA siquiera este tipo de comentarios y quien los expone es segregado, discriminado, vituperado, mancillado, marginado.
Nos da la sensación que el CIRCO impuesto desde cada sector tiende a seguir todo en una nebulosa contrapuesta, discordante, incompatible, ABSURDA. Todo para NO TRANSPARENTAR NADA en un Juego de Poder improductivo para la mayoría y muy beneficioso para un Establishment perfectamente identificable.