Un respaldo inesperado en Nueva York: AmCham se suma a la defensa de YPF
La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) presentó un escrito en apoyo al país ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, en el marco del litigio que ordena transferir a acreedores privados el 51% de las acciones estatales de YPF. La entidad, que agrupa a más de 700 empresas y representa un cuarto del PBI nacional, se constituyó como amicus curiae en la causa.
AmCham consideró la sentencia como una amenaza a la soberanía argentina, señalando que “obliga a violar la propia legislación nacional”, en referencia a la Ley 26.741, que requiere la aprobación de dos tercios del Congreso para disponer de la participación estatal en la petrolera. Además, advirtió que cumplir un fallo extranjero que contradiga la norma local podría exponer a los funcionarios argentinos a sanciones penales.
Riesgos económicos y energéticos
El escrito destacó que YPF es estratégica para la economía argentina, aportando más del 1,5% del PBI, produciendo seis de cada diez litros de combustible y siendo el principal exportador de petróleo del país. Según AmCham, un traspaso forzado del control accionario podría generar incumplimientos contractuales, afectar al sector energético y desestabilizar la recuperación económica en curso.
La cámara también subrayó la contradicción que implica la sentencia respecto del respaldo del gobierno de Estados Unidos a la estabilización macroeconómica de Argentina.
Impacto en el comercio bilateral
Otro eje del planteo fue la reinterpretación de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), que habilita la ejecución de activos de un Estado extranjero fuera de EEUU. Según AmCham, esta interpretación establece un precedente inédito, poniendo en riesgo tanto a empresas argentinas con operaciones en EEUU como a firmas estadounidenses que invierten en Argentina.
“La medida desalienta la inversión y el comercio bilateral”, advirtió la cámara, que recordó su rol histórico de más de un siglo como puente en la relación económica entre ambos países.
Una apuesta al futuro argentino
En su declaración, AmCham afirmó: “Creemos en el potencial inmenso de Argentina: un país que, con instituciones sólidas e íntegras, puede transformarse en un referente de competitividad y desarrollo sostenible“.
El escrito resaltó sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria y economía del conocimiento, considerados motores capaces de generar crecimiento, innovación e inclusión social.
El respaldo de AmCham se suma a otros apoyos internacionales recibidos por Argentina en esta causa. La audiencia clave en la Corte de Apelaciones está prevista para el 29 de octubre, cuando se definirá el futuro del fallo que ordena el pago de USD 16.000 millones más intereses.