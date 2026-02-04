Un policía se esposó a las rejas de Casa Rosada denunció que cobra 700 mil pesos por mes y pidió respuestas del Gobierno
Un efectivo de la Policía Federal se manifestó esta mañana con su uniforme y arma reglamentarios frente a Casa Rosada, donde se esposó a las rejas de entrada, para pedirle al Gobierno nacional que mejore las condiciones de empleo de las fuerzas de seguridad. “El salario que estoy percibiendo es de 700 mil pesos, soy cabo auxiliar de la Justicia, de la Policía Federal”, indicó.
Mientras sostenía una bandera con letras rojas y negras que decía “PFA corrupción Superintendencia de Transporte”, el efectivo habló con radio FM La Patriada y señaló que esto “incomoda mucho” porque las fuerzas de seguridad “no nos podemos manifestar de esta manera, no tenemos permitido, pero he tomado la decisión por todos los camaradas”.
“Seguramente me van a sancionar y me voy a quedar sin mi vocación de servicio. Porque elegí estar acá, pero para ser policía, hacer tareas policiales”, expresó el policía, que fue identificado como Miguel Ángel Montiel.
Y pidió: “que los que vienen atrás mio, tengan un cambio, una respuesta del Gobierno”.
Montiel denunció “corrupción en la Superintendencia de Transporte”, sin especificar a qué se refería, y pidió: “Por favor, no se olviden de los sueldos. Nos faltan herramientas. La institución está completamente destruida, al igual que la salud”.
“Nos sacan la plata del bolsillo”, declaró ante la consulta del periodista Fabián Waldman. “Yo pertenezco a la Superintendencia de Transporte de Policía Federal y quiero que los miembros del Gobierno vean la corrupción que hay”, agregó el cabo.
Ante la consulta del periodista que lo entrevistaba, el policía de la Federal se consideró “apolítico”, pero reconoció que ha “votado a Javier Milei y lo volvería a votar”.
“Por favor, esto es vocación pero no se tienen que olvidar que somos policias federales, la seguridad del Estado y de la sociedad”, completó.
Cuando se atrincheró en la entrada de casa de Gobierno, entre quienes estaban para sacarle el arma y monitorear la situación, se encontraba el superintendente Néstor Zoya, de Asuntos Internos, y el comisario inspector de Casa Rosada, Federico Guarrochena.
Más tarde, se pudo ver el momento en que Montiel decidió acatar las órdenes de sus superiores y se retiró escoltado de la zona. “Me han escuchado. Ojalá que haya una solución para mis camaradas y los que vienen atrás”, dijo a los medios.
“Sería bueno que para todos los que quedan más adelante, tengan una solución y se pueda evitar esto. Logré ser escuchado”, completó.
Montiel ya fue trasladado a la sede de la PFA para que realice la denuncia en Asuntos Internos, indicaron fuentes oficiales a la agencia NA.