Un policía hizo trampa en un examen para obtener un ascenso en Santa Fe y fue pasado a disponibilidad
Un agente policial, cuya edad e identidad no transcendieron, se presentó para rendir el examen para ascender a subcomisario de la policía de Santa Fe pero fue descubierto haciendo trampa con un novedoso sistema de tecnología y ahora afronta sanciones de las autoridades.
Por el uso de lentes con cámara y conexión a internet fue pasado a disponibilidad mientras se llevan a cabo las actuaciones del caso y también se le inició un sumario interno.
“Nos resultó sumamente shockeante la novedad”, admitió el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, en declaraciones a radio LT8.
“Uno siempre puede tener una suspicacia, pero esto no lo habíamos visto hasta ahora”, sostuvo.
La trampa del aspirante a la cuarta plaza disponible para el puesto fue descubierta por un “movimiento sospechoso” durante el examen. No se rendía por escrito, sino que cada uno debía cargar su respuesta en una computadora.
A continuación, al inspector se le pidió se sacara los lentes y se confirmó que usaba lentes inteligentes. Un dispositivo electrónico que suele tener conexión bluetooth y control táctil para manejar una cámara de video, entre otras funciones.
“Estaba tomando imágenes y presumiblemente recabando información sobre el examen que tenía en pantalla”, explicó Cococcioni.
Si bien el aspirante había entregado su teléfono móvil al presentarse, se quedó, como parte del plan, con sus anteojos. Su celular, sin embargo, estaba vinculado al dispositivo utilizado.
Luego de la notificación, el caso pasó a manos del subsecretario de Control, Lucas Covacich. El funcionario ordenó el pase a disponibilidad y la apertura de un sumario disciplinario. “Por nuestra parte formulamos una denuncia penal para que la Fiscalía examine si podríamos estar ante un delito”, añadió el titular de la cartera de Justicia y Seguridad.