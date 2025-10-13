Un parlamentario israelí repudió la presencia de Trump y fue echado del recinto
Un parlamentario israelí fue desalojado del recinto por reprobar la presencia de Donald Trump en el Knéset. El incidente ocurrió mientras el presidente de los Estados Unidos elogiaba a su enviado especial Steve Witkoff por su labor en las negociaciones del proceso de paz. Yman Odeh se paró de su silla y comenzó a gritarle al mandatario estadounidense, blandiendo un cartel blanco con letras negras que pedía: “Reconozca a Palestina”.
“Él es un gran negociador. Pero lo más importante de Steve consiste en que es una persona muy buena y cae muy bien con todo el mundo. Conozco muy buenos negociadores, pero no hubieran conseguido la paz en Oriente Medio, y estaríamos en la Tercera Guerra Mundial”.
⚡️ “GENOCIDIO”: Varios miembros de la Knéset fueron expulsados de la sala tras levantar un cartel en el que se leía “genocidio” durante el discurso de Trump.https://t.co/xE3iOhE4z8 pic.twitter.com/6i28hWhwRa
— RT en Español (@ActualidadRT) October 13, 2025
El parlamentario fue retirado por la seguridad y en su camino se ve que otro miembro del cuerpo, Ofer Cassif, levanta el mismo cartel en favor de Palestina, siendo también desalojado por uno de los agentes.
Los dos parlamentarios fueron echados por al fuerza del recinto, mientras el resto de los presentes comenzó a aplaudir y arengar a Trump.
Knesset üyeleri Ayman Odeh ve Ofer Cassif, “Filistin’i tanıyın” yazan pankartları kaldırıp ABD Başkanı Donald Trump’ın konuşmasını protesto etti. İki üye de İsrail parlamentosundan yaka paça çıkarıldı. Trump ise “Çok etkileyiciydi” yorumunu yaptı. pic.twitter.com/yYVmK1CxE6
— Zülâl Kalkandelen Ⓥ (@veganzulal) October 13, 2025
“Eso fue muy eficiente”, bromeó Trump sobre la rapidez con la que los disidentes fueron echados del Parlamento y su comentario despertó risas y una nueva ovación.