Un Mundial 2026 que será a puro “laboratorio” para la Argentina
La selección argentina que tocó el cielo en Qatar 2022 empezó hace rato su proceso de renovación. No muy profundo, es cierto, porque la base de aquel glorioso plantel aún se sostiene con fundamentos sobre el césped. No obstante, hoy hay varios campeones del mundo que, por distintas razones, aparecen fuera de la carrera para la próxima cita mundialista. A menos de cien días para el puntapié inicial, estos son los nombres que se tacharon o que están a punto de ser borrados del listado definitivo.
Algunos nombres se tachan solos. Es el caso de Ángel Di María y Franco Armani, dos referentes del ciclo que decidieron dar un paso al costado de la Selección luego de la Copa América 2024, que también ganó la Argentina. El rosarino cerró su historia con la Mayor tras una década brillante y ahora su lugar se lo tironean entre Giuliano Simeone y Franco Mastantuono.
El arquero de River también optó por dejarle lugar a una nueva generación bajo los tres palos, donde asoma como alternativa firme como primer arquero suplente Gerónimo Rulli. El que está en puja es el tercer hombre de los guantes. Juan Musso le saca ventaja hoy a Walter Benítez y a Facundo Cambeses.
En otros casos, el alejamiento se fue dando de manera progresiva a partir de la pérdida de terreno en las convocatorias. El ejemplo más claro es el de Alejandro Gómez. El ‘Papu’, pieza importante en el armado previo al Mundial árabe, no volvió a ser citado después de Qatar. Primero sufrió un grave esguince de tobillo (en los octavos de final ante Australia) que requirió cirugía y luego fue sancionado por doping. Recién ahora intenta retomar ritmo en el ascenso italiano a sus 38 años. Se impone la inclusión de Nicolás González en su reemplazo, jugador que se quedó sin Copa del Mundo en Qatar por un desgarro a días del debut.
También fueron quedando relegados en la consideración del cuerpo técnico futbolistas que tuvieron presencia en el ciclo campeón. Guido Rodríguez, quien fue titular en varios pasajes del proceso, perdió lugar en el mediocampo frente a variantes con mayor dinámica. Además, si Giovani Lo Celso vuelve bien de la lesión miotendinosa proximal de grado moderado en el recto anterior del muslo derecho será otra ficha puesta en el mediocampo. Por fútbol, claro, y por su importancia en el grupo (es parte desde el día 1).
Algo similar ocurre con Paulo Dybala, afectado por reiteradas molestias físicas que le impidieron tener continuidad en el seleccionado y terminaron sacándolo del radar habitual del entrenador, más hoy que acaba de ser operado. El juvenil Nicolás Paz y su gran aparición se está metiendo entre los 26.
En defensa, el panorama también se movió. Germán Pezzella atraviesa la etapa final de recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión que lo marginó durante meses e impidió su presencia en las últimas convocatorias. Mientras tanto, otros centrales más jóvenes empezaron a ganar terreno desde Europa, como Leonardo Balerdi, Facundo Medina o Marcos Senesi.
Por el lateral izquierdo, el panorama de Marcos Acuña tampoco es el ideal. Entre distintas lesiones y un bajón de rendimiento en River, el ‘Huevo’ perdió protagonismo y el puesto empieza a abrirse para nuevas alternativas, con Valentín Barco como uno de los nombres que empuja con más ganas y fútbol con sus buenas actuaciones en Racing de Estrasburgo.
Entre los atacantes, el cambio también se siente. Ángel Correa, que fue parte del plantel campeón, dejó el Atlético de Madrid para continuar su carrera en el fútbol mexicano con Tigres UANL, un movimiento que pareció haberlo alejado definitivamente del foco principal de la selección. Y con el paso del tiempo aparecieron nuevos candidatos para ese rol ofensivo: José Manuel López, Juan Panichelli, Valentín Castellanos…
Hay, además, casos atravesados directamente por la desgracia futbolística. Juan Foyth estaba bien considerado por Scaloni e incluso parecía tener un lugar en la rotación defensiva, pero la rotura del tendón de Aquiles izquierdo sufrida en Villarreal lo dejó fuera de competencia. A esa lista de lesionados se suma Valentín Carboni, quien no formó parte del plantel mundialista pero sí había sido convocado para la Copa América 2024. El talentoso mediocampista volvió a sufrir recientemente una rotura de ligamentos de rodilla, un golpe duro que lo obliga otra vez a empezar de cero, ahora en Racing de Avellaneda.
La base campeona sigue teniendo el peso pesado en el vestuario, pero el paso del tiempo y la aparición de nuevos talentos empujan la renovación. En ese camino, mientras algunos históricos bajan el telón y otros luchan contra lesiones o pérdida de lugar, la Scaloneta empieza a dibujar el plantel que intentará defender la corona en poco más de tres meses, pero a la vez comienza a trabajar a puro laboratorio proyectándose al 2030.