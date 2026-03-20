Un misil iraní con “decenas de kilos de explosivos” cayó a 400 metros del Muro de los Lamentos y no dejó víctimas
Una ojiva de misil cargada con “decenas de kilos de explosivos” impactó este viernes en el barrio judío de la Ciudad Vieja, en el ocupado Jerusalén Este, a poco más de 400 metros del Muro de los Lamentos y de la Explanada de las Mezquitas, sin causar víctimas, según informó la Policía israelí en el día 21 de la guerra contra el régimen de Irán.
De acuerdo con el reporte oficial, la ojiva impactó en un estacionamiento del barrio judío, situado junto a un campo de fútbol, y los escombros quedaron esparcidos sobre una carretera.
El misil cayó muy cerca de algunos de los lugares más sensibles y sagrados de la región: el Muro de los Lamentos y la Explanada de las Mezquitas —construida sobre las ruinas del templo judío destruido en el Siglo I—, sitios centrales para el Judaísmo y el Islam, respectivamente.
Un misil de Irán impactó directamente en la ciudad vieja de Jerusalén, a pocos metros del Muro de los Lamentos. Israel está siendo atacada de forma masiva. Ahora incluso hasta sus zonas mas sagradas son objetivos militares. Desde Teherán dijeron que la venganza iba a ser muy… pic.twitter.com/Ht4lw9qvwI
— Martín Dandach (@MartinDandach) March 20, 2026
En las inmediaciones también se encuentran el Santo Sepulcro y la Mezquita de Al-Aqsa, considerado el tercer lugar religioso más importante para el Islam.
Según las autoridades israelíes, se trata de la séptima oleada de misiles disparados desde Irán en lo que va de este viernes.
Cuerpos de seguridad inspeccionaron los daños en el área judía de la Ciudad Vieja de Jerusalén, en medio de un fuerte despliegue, consignó la agencia EFE.
“Esta es la tercera vez durante la campaña que cae metralla con explosivos pesados en Jerusalén, muy cerca de la Ciudad Vieja y los lugares sagrados, e incluso cayeron fragmentos de este tipo en lugares sagrados la semana pasada”, detalló en un comunicado policial el comandante del distrito, Avshalom Peled.
Este es además el segundo impacto registrado en la Ciudad Vieja desde el comienzo de la guerra, el 28 de febrero, después de que el lunes fragmentos de otro misil interceptado cayeran sobre un tejado del Patriarcado Ortodoxo Griego en Jerusalén, colindante con la Basílica del Santo Sepulcro, también sin causar víctimas.
La Ciudad Vieja se había librado de los ataques durante la anterior guerra de doce días entre Israel e Irán, en junio de 2025, cuando las principales zonas afectadas fueron ciudades de la periferia de Tel Aviv y la sureña Beersheba.
En paralelo, datos oficiales difundidos en junio exponen una fuerte asimetría en la infraestructura de protección civil: en el oeste de Jerusalén —de mayoría judía— existen 550 refugios (públicos y privados), frente a solo 51 en el este, donde reside aproximadamente el 40% de la población palestina.
Además, los 186 refugios públicos de la ciudad se encuentran todos en el oeste, mientras que en el este no hay ninguno, salvo los ubicados en algunas escuelas, lo que deja a amplios sectores de la población con menor cobertura ante ataques de este tipo.
Por otra parte, las autoridades policiales citaron un reporte sanitario: “La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina en Jerusalén informa que sus equipos atendieron una herida leve causada por metralla sufrida cuando fragmentos de un cohete cayeron en la Ciudad Vieja de Jerusalén. La herida fue tratada en el lugar”, indicaron.