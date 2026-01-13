Un mini tsunami causó una víctima fatal y varios estragos en la Costa Atlántica
En un lunes agobiante en el cual el termómetro superó los 39 grados, los balnearios de La Feliz lucían llenos de veraneantes buscando refugio fresco en el agua salada. Sin embargo, un llamativo y sorpresivo fenómeno que dio lugar a una subida repentina de la marea, generó momentos de tensión en distintos sectores de la costa y provocó incidentes entre los bañistas.
Según relataron testigos y fuentes vinculadas al operativo de guardavidas, alrededor de las 15 horas el mar primero se retiró unos 20 metros, tal como estaba previsto en las tablas de marea. Sin embargo, en cuestión de segundos comenzaron a ingresar olas fuertes, lo que derivó en una crecida abrupta que tomó por sorpresa a quienes se encontraban en la playa.
La situación generó caos en varios balnearios, con el agua llevándose pertenencias de los turistas, afectando casillas y obligando a muchas personas a salir rápidamente del sector costero. El fenómeno fue advertido inicialmente en la zona de La Restinga y luego se reportaron episodios similares en La Perla, Playa Grande, Acantilados y el sur de la ciudad.
Desde Playa Grande, guardavidas confirmaron que hubo una crecida repentina y varias personas patinaron al ser alcanzadas por las olas, aunque no se informaron heridos de gravedad.
En el sur de Mar del Plata, el impacto fue aún más notorio. Testigos aseguraron que el mar avanzó hasta 60 metros en menos de un minuto, mientras que en Acantilados “hubo una gran retirada previa y después el agua subió hasta las piedras, dejando sectores sin playa”.
Una crecida abrupta del mar con olas gigantes causó al menos un muerto y 35 heridos en playas cercanas a Mar del Plata.
En Santa Clara del Mar y Mar chiquita se registró una ola de más de 5 metros. pic.twitter.com/NkTdUCs4lX
— Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) January 12, 2026
El fenómeno no se limitó a Mar del Plata: en Mar Chiquita también fue confirmada una situación similar, lo que refuerza la idea de un comportamiento inusual del mar en toda la región costera.
Un muerto en Santa Clara del Mar
En las playas de Santa Clara del Mar, castigadas también por el meteotsunami que se registró en el sudeste de la provincia de Buenos Aires y afectó a varias localidades, hubo que lamentar el deceso de un hombre que: “fue empujado por el agua y golpeó contra las rocas”, confirmó Fabián García, titular de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires.
“Hay otra persona que sufrió un infarto y además hay decenas de personas con heridas leves: raspaduras y golpes. Estamos relevando los hospitales de la zona”, agregó.
García comentó que las playas de Santa Clara del Mar fueron evacuadas rápidamente por los guardavidas y equipos de emergencia para “no tener ningún inconveniente”.
Según dijeron testigos que presenciaron el fenómeno, el agua comenzó a retirarse de pronto y fue cuando apareció la ola, casi como una pared, y rompió con dureza sin fondo. “Fue un evento impredecible”, aseguró y confirmó que el nivel del agua llegó a crecer hasta cinco metros.
Por su parte, el hombre que había sido rescatado por guardavidas en la albufera de Mar Chiquita, quienes le practicaron reanimación cardiopulmonar (RCP) durante más de media hora, sufrió un infarto y permanece internado en grave estado en un hospital de la zona.
Tal como se informó, la víctima había sido trasladada de urgencia después de que lo rescataran tras cruzarlo en una embarcación y ser asistido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same).
El hombre de 30 años – cuyos demás datos personales no trascendieron – se encontraba con su esposa y su hija cuando, alrededor de las 16.20, la confluencia del agua del mar con la del río lo arrastró y se perdió su rastro, siendo localizado minutos más tarde del otro lado de la playa.
Desde Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires detallaron que el fenómeno que ocurre de manera aleatoria: “Al momento del evento se registraba un aumento local del viento producto de ráfagas desprendidas de tormentas que se desarrollaban cerca de Mar del Plata. Si bien ese incremento fue advertido alrededor de las 17:15 mediante el seguimiento meteorológico, no había forma de prever la magnitud de las olas que se generaron”, indicaron.
En este contexto, informaron que: “Actualmente no existen tecnologías que permitan predecir este tipo de fenómenos”.