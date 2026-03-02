Un Milei que no respetó su propia investidura “lanzó” el “Nuevo Congreso Reformista” con una inusitada ira
Quizás envalentonado por el resultado de las últimas elecciones y las recientes victorias parlamentarias, Javier Milei inauguró las 144 Sesiones Ordinarias del Congreso con la lectura de un discurso provocador y triunfalista -prometió 90 paquetes de reformas aunque no hizo anuncios concretos- del que se corrió en numerosas oportunidades para enredarse -con una inapropiada cuota de ira- en discusiones infecundas, a los gritos y con chicanas contra los diputados peronistas y de la Izquierda presentes, mientras la militancia desaforada que copó las bandejas del recinto lo alentaba.
El discurso que se esperaba de 45 minutos terminó extendiéndose por más de una hora y media. Es que hubo muchas interrupciones, la mayoría de ellas con un presidente que no se comportó acorde a su investidura, emitiendo graves acusaciones contra sus opositores, las cuales quizás se terminen dirimiendo en la Justicia, salvo que los legisladores afectados callen, y otorguen…
“No pueden aplaudir porque se le escapan las manos a los bolsillos ajenos. La Justicia social es un robo, manga de ladrones, delincuentes, por eso su líder está presa y va a seguir presa por la Causa Cuadernos, por el Memorandum con Irán, por lo que hizo con Vialidad, porque fueron los más chorros de la historia”, lanzó en uno de los momentos más calientes mientras sus seguidores coreaban la palabra “tobillera”.
“Cucas, me encanta domarlos, hacerlos llorar y a la gran mayoría les encanta verlos llorar”, agregó más tarde. Se dirigió a Juan Grabois como “oligarca dsifrazado de pordiosero”, a Myriam Bregman le dijo “chilindrina troska” y al gobernador Ricardo Quintela lo acuso de “sedición” por decir las declaraciones en las que dijo que este Gobierno no llega a 2027.
“Hicieron todo lo posible para derrocar a este gobierno y les salió mal”, los acusó rememorando los índicos de inflación y riesgo país de los meses previos a la elección legislativa e hizo una mención especial para Donald Trump. “Tuvimos un aliado clave. Por primera vez en la historia y producto de la relación especial, el gobierno de Donald Trump acudió en ayuda de nuestro país”, reconoció.
En medio de los ataques entre Irán y Estados Unidos e Israel, Milei insistió: “Hoy se configura un nuevo orden mundial y la forma que nos insertamos determinará el destino de nuestro país”, a la vista de los embajadores de Israel y Estados Unidos, Eyal Sela y Peter Lamelas, que estaban sentados en primera fila y fueron los primeros en ingresar al sector de diplomáticos.
Los industriales también volvieron a ser foco de fuertes críticas. “No sorprende que haya personas siniestras, y algunos de ellos golpistas, que en nombre de la defensa de la industria nacional, bajo la pátina de un nacionalismo de pacotilla, defiendan el proteccionismo y el control de capitales, con su consecuente brecha cambiaria”, lanzó.
Frente a las críticas por la “apertura indiscriminada” prometió más:”La Argentina es el país más cerrado del mundo por lejos para su nivel de PBI. En el ranking de apertura del Banco Mundial, la Argentina está en el puesto 178 de 179 países. Están hablando de defender los privilegios de los cazadores del zoológico”.
En una directa afrenta a empresarios, gremios y despedidos, negó que el desempleo haya crecido y justificó los despidos o cierres de empresas. “Cuando uno abre la economía, eso permite a los consumidores el ingreso de bienes de mejor calidad y a menor precio. Obviamente, si la empresa local no puede competir, quiebra y despide gente. Sin embargo, la otra parte es que ahora el consumidor ahorra dinero al comprar el bien importado y ese dinero lo utilizará para comprar otros bienes, generando así puestos de trabajo en otro sector de la economía, el cual es más productivo y, por ende, podrá pagar mayores salarios”.
Toda la primera parte del discurso planeado estuvo destinada a enumerar logros y destacar a funcionarios actuales y pasados: mencionó a Patricia Bullrich, Luis Caputo, Santiago Bausili, Pablo Quirno, Sandra Petovello, Luis Petri, “el coloso” Federico Sturzenegger.
Fue la antesala para sentenciar que “lo peor ya pasó”, aunque con otras palabras. “La malaria se ha terminado, la sociedad se inoculó el 26 de octubre del año pasado. Hoy tenemos el Congreso más reformista de la historia y para hacer frente a cualquier golpe político que quieran llevar adelante”, disparó.
Planteo títulos de reformas sin detalles. “Prometió “reforma del código civil y comercial”, de la “codificación de la defensa del consumidor y la competencia”, profundizar “la apertura económica y los acuerdos comerciales, reformar el código aduanero”, “leyes para fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia”, reforma “integra del sistema electoral y financiamiento de los partidos políticos”, del “sistema educativo”, del “código penal”, y más. Pero no dio precisiones…
En materia económica destaco que “hace dos años seguidos que la economía crece y acumula mejora de más del 10 %” y que la inflación pasó del 200 % anual de 2023 al 30 % acumulado a fines de 2025.
Aunque esta ocasión omitió repetir que a mitad de año “la inflación empezará con cero coma algo”, como declaró en varias entrevistas durante todo el año pasado.
Este año, los únicos que decidieron no acudir en señal de repudio fueron los senadores de Unión por la Patria, una actitud con la cual disentimos abiertamente ya que sostenemos que hay que profundizar los valores éticos de la democracia. La mayoría de los diputados sí estuvieron y fueron el principal blanco de un presidente que se desestabiliza solo, que se irrita, que asume una postura belicosa, provocadora ante todo lo que se le opone, sin cuidar su imagen y sin que nadie se la cuide, pese al celo peculiar de su hermana… Mandatarios provinciales hubo 10.
La apertura legislativa significó el reencuentro público de Milei con su vice Victoria Villarruel con quien la relación está cortada. La tensión se notó: la presidenta del Senado, sí, su anfitriona soportó un saludo presidencial gélido, desagradable, y posteriormente toda clase de atropellos de personal de Seguridad que debería ser investigado por bloquear el paso de la vice en forma constante.
Bajo el acatamiento obediente de la vicepresidenta Victoria Villarruel y el titular de Diputados, Martín Menem no se permitió por segundo año consecutivo la presencia de los periodistas acreditados en sus palcos históricos del primer piso detrás del estrado. Fueron relegados a un costado de la segunda bandeja. Los fotógrafos también.
Sin embargo, los principales medios de Prensa del país, en especial los porteños, no se quejaron. Obviamente, si la decisión hubiese partido de un Gobierno peronista o kirchnerista, en el Congreso ya se hubieran recibido instantáneamente Cartas Documentos, repudiando la medida…
Pero está claro que este Periodismo de la Era Milei está debidamente incentivado para que solo se hable BIEN del presidente y/o no se lo ataque. De hecho, hasta la medianoche de ayer, no hubo pronunciamientos de ADEPA o FOPEA sobre ello.
Y cabe poner de relieve que en las ubicaciones donde debían estar los periodistas, hubo muchos “Apóstoles” Libertarios, varios de ellos jóvenes que quedaron retratados en las imágenes oficiales esgrimiendo poses de pura adhesión a Milei y emitiendo toda clase de agresiones a la Oposición, por lo cual nos imaginamos que la desde la Prensa aún simpatizante del anterior Gobierno ya estarán tomando nota de quiénes son estos jovencitos entusiastas aplaudidores y que funciones tienen en la actual gestión.
El mandatario se retiró del recinto con un gesto triunfal, entre saludos exagerados, rictus soberbios, rumbo a la Quinta de Olivos para cenar con su Gabinete, y los diputados y senadores no solo de LaLibertad Avanza sino también de los bloques aliados, los decisivos para que el oficialismo consiga los números para aprobar las leyes con las cuales el oficialismo viene acumulando triunfos en las votaciones.
“Empieza el Congreso más reformista de la historia”, se escuchó al unísono el ||slogan aprendido los legisladores mientras se retiraban a la cena en Olivos.