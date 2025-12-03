Un micrófono abierto desató la polémica en la sesión preparatoria de Diputados: “Qué buena que está la peruca”
La sesión preparatoria de la Cámara de Diputados dejó este miércoles una serie de episodios inesperados, luego de que Martín Menem no presidiera la jornada y se registraran comentarios inapropiados captados por micrófonos abiertos durante el acto de jura de los legisladores.
De acuerdo con el artículo 2 del reglamento y la tradición parlamentaria, la sesión fue conducida por el diputado chaqueño Gerardo Cipolini (Juntos por el Cambio), por ser el legislador de mayor edad. Fue a él a quien luego se atribuyeron los exabruptos que se escucharon en vivo tras olvidarse de cerrar el micrófono.
Durante las juras se oyeron expresiones como “che, qué buena que está”, “qué linda que está” y “qué buena que está la peruca”, en referencia a distintas legisladoras, entre ellas la formoseña Rosario Goitía. Los dichos se viralizaron rápidamente y generaron cuestionamientos en redes sociales.
Milei en el recinto
En un giro respecto de sus declaraciones previas —cuando calificaba al Congreso como “nido de ratas”— el presidente Javier Milei asistió este miércoles al recinto para presenciar la jura de los nuevos diputados.
Acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, el mandatario siguió la sesión desde uno de los palcos, generando reacciones encontradas entre oficialismo y oposición.
La jornada se dio en medio de un reacomodamiento del mapa político en la Cámara baja. Tras la salida de tres diputados de Catamarca que abandonaron Unión por la Patria para conformar un bloque propio, se confirmó horas después que Francisco Morchio pasará a integrar La Libertad Avanza, permitiendo al oficialismo quedar en condiciones de convertirse en la primera minoría.