Un médico argentino dirigirá la Federación Mundial de Terapia Intensiva
Por primera vez, un médico argentino fue elegido para encabezar la Federación Mundial de Terapia Intensiva y Cuidados Críticos (WFICC, por sus siglas en inglés), uno de los organismos más influyentes en la gestión y desarrollo de la medicina intensiva a nivel global. El galeno distinguido es Néstor Raimondi, jefe de la División de Cuidados Intensivos del Hospital Juan A. Fernández de la Ciudad de Buenos Aires.
A lo largo de su larga trayectoria fue presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) y de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (FEPIMCTI).
Raimondi obtuvo el nombramiento durante el 17° Congreso Mundial de Cuidados Intensivos y Críticos, realizado en Vancouver, Canadá, siendo elegido presidente electo de 2025 a 2027 y asumirá la presidencia en el 18° Congreso Mundial que se celebrará en India.
El nuevo consejo de la WFICC celebró su primera reunión durante el Congreso Mundial en Vancouver y eligió a los funcionarios que estarán al frente de la organización de 2025 a 2027.
La Wficc reúne asociaciones profesionales de la especialidad provenientes de más de 100 países, así como disciplinas afines como la nutrición clínica y la enfermería crítica. La Federación cumple un rol central en la capacitación de equipos, certificación profesional y asesoría sobre tecnología clínica avanzada.
Con respaldo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Federación brinda asesoría directa a gobiernos en organización de servicios, infraestructura hospitalaria y fortalecimiento de recursos humanos. Esto involucra no solo a médicos y enfermeros, sino a todo el personal operativo que interviene en las unidades de cuidados críticos.
La participación de la Federación en organismos internacionales posibilita la elaboración e implementación de políticas orientadas a la mejora continua en la prevención, detección y manejo de emergencias hospitalarias, así como la elaboración de programas académicos y guías para la optimización de la atención intensiva.
Durante su gestión, Raimondi tendrá el desafío de fortalecer la formación profesional y consolidar la cooperación internacional, ampliando el impacto regional y posicionando a la Argentina y América Latina en el centro de la discusión global sobre salud y cuidados críticos.