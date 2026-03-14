Un libanés de 41 años estrelló una camioneta contra una sinagoga y se disparó en la cabeza
Un hombre armado murió luego de impactar un vehículo contra una sinagoga en Michigan, Estados Unidos, siendo identificado como Ayman Mohamad Ghazali, ciudadano libanés de 41 años. Según se informó oficialmente, tras intercambiar disparos con las autoridades, se disparó en la cabeza.
Así lo reveló este viernes la agente del FBI Jennifer Runyan en una conferencia de prensa, pese a que inicialmente se indicó que el hombre había sido abatido dentro del vehículo.
El incidente, en el cual el sospechoso impactó el vehículo contra la entrada del Temple Israel, cerca de Detroit, no dejó víctimas mortales más allá del agresor, aunque sí un agente de seguridad herido tras ser atropellado por esa unidad.
“En algún momento durante el tiroteo, Ghazali sufre un disparo autoinfligido en la cabeza”, dijo Runyan.
Aunque ha trascendido que perdió a miembros de su familia en los ataques de Israel a Líbano a comienzos de mes, “sería irresponsable de mi parte especular sobre su motivo” para atacar un lugar de culto en Detroit, indicó la agente. Ghazali estrelló una camioneta contra la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield, en el Estado de Míchigan.
Ghazali llegó a la ciudad de Detroit en 2011 con una visa para cónyuges de estadounidenses. En 2016 obtuvo la ciudadanía.
Era padre de dos adolescentes, se divorció de su esposa en 2024 y trabajaba hasta hace poco como camarero, informó The New York Times.
El FBI anunció que el incidente se investiga “como un acto de violencia dirigido contra la comunidad judía”.
La sinagoga Temple Israel de West Bloomfield donde ocurrió el hecho es un centro religioso, educativo y comunitario de referencia para la comunidad judía del área de Detroit y está considerada como la congregación reformista más grande de Estados Unidos.