Un jugador de Zambia le moja la oreja al campeón del mundo: “Argentina no corre”
El mundo del fútbol coincide en que la selección argentina cumplió un flojo papel contra Mauritania. Pero el laboratorio de Lionel Scaloni ya analizó en profundidad lo ocurrido y la promesa es evidenciar este martes ante Zambia la imagen real de un campeón del mundo vigente. Kingstone Mutandwa, delantero africano, se atrevió a calificar que el combinado de Messi: “Es un equipo muy táctico que no corre”.
“Vimos el partido. Así que estamos discutiendo cómo vamos a jugar. De Argentina puedo decir que es un equipo muy táctico, no corre pero, por supuesto, tienen muchos jugadores grandes. Este martes tendremos que dar un 200 por ciento”, dijo un confiado Kingstone Mutandwa, delantero que juega en el SV Ried de Austria, en diálogo con la cuenta oficial de la Football Association of Zambia (FAZ).
Los Chipolopolo Boys pudieron ver el amistoso contra Mauritania en un hotel del centro porteño en el que se alojaron para recuperarse de las largas horas de viaje, ya que desde su salida de la capital Lusaka tuvieron una travesía que incluyó escalas en Addis Abeba (Etiopía), Uganda y San Pablo.
A su vez, Chanka Zimba, delantero del Inverness Caledonian Thistle, líder de la Tercera División de Escocia, advirtió: “Estuvimos trabajando en el estadio. Obviamente, sabemos que está Messi. Pero podemos. También tenemos jugadores que hacen daño. Estamos ansiosos por representar bien a Zambia. Y no hay mejor escenario que hacerlo enfrentando al campeón del mundo…”.
Si bien Zambia llega con siete partidos sin triunfos, con dos empates y cinco derrotas, vale la pena reflexionar que si el 115° del ranking FIFA pudo generarle peligro y hasta convertirle un gol a la Argentina, por qué no podría el 91° del escalafón dar otra sorpresa…