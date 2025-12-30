Un juez ordenó levantar el secreto fiscal y bursátil del presidente de la AFA
La Justicia dio un nuevo paso en la investigación que tiene como eje al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, al ordenar el levantamiento del secreto fiscal y bursátil del dirigente y de todos los integrantes de la comisión directiva del organismo rector del fútbol nacional.
La medida fue dispuesta por el juez en lo penal económico Diego Amarante, en el marco de una causa que analiza una presunta apropiación indebida de aportes previsionales, un delito vinculado al incumplimiento en el pago de cargas sociales retenidas a trabajadores.
Con esta resolución, el magistrado quedó habilitado para acceder a información clave sobre movimientos bancarios, declaraciones impositivas y operaciones financieras, tanto del presidente de la AFA como del resto de los directivos que integran la conducción del fútbol argentino.
El fallo representa un avance significativo en la ofensiva judicial contra la actual dirigencia de la AFA, ya que permite examinar el patrimonio y la situación fiscal de sus autoridades. Según fuentes judiciales, el objetivo es determinar si existieron maniobras irregulares en el manejo de fondos vinculados a obligaciones previsionales.
Desde el ámbito judicial aclararon que el levantamiento del secreto fiscal y bursátil no implica una imputación automática, pero sí expone a la cúpula dirigencial a un mayor nivel de control y a la posible incorporación de nuevas pruebas en el expediente.
Mientras la causa continúa su curso en el fuero penal económico, la resolución del juez Amarante vuelve a colocar a la conducción de la AFA en el centro de la escena judicial y política, en un contexto de creciente atención sobre la transparencia en el manejo de los recursos del fútbol argentino.