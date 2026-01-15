Un joven terminó con el 60% del cuerpo quemado tras la explosión de un celular gamer en Córdoba
Un cordobés de 16 años sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo tras la explosión de la batería de su “celular gamer” mientras se cargaba. Los familiares indicaron que el joven permanece internado, con pronóstico reservado y bajo atención especializada. El teléfono, un Nubia Neo 2 Gamer de origen chino, había quedado apoyado sobre una mesa de trabajo y conectado a la corriente. Minutos después, una chispa alcanzó un bidón de thinner que se encontraba en el lugar y el incendio se produjo de manera inmediata.
Benjamín se encontraba limpiando el patio cuando escuchó la detonación y quedó rodeado por las llamas en un espacio reducido. “Estaba entre las paredes y una hilera de fuego”, relató su madre, Eugenia, en diálogo con Cadena 3.
Según explicó la mujer, el adolescente logró atravesar las llamas para pedir ayuda sin inhalar humo. “No respiró cuando lo cruzó, por eso sus vías respiratorias están bien, al igual que el riñón y el corazón”, detalló.
El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Córdoba, donde inicialmente se diagnosticaron lesiones en el 40% del cuerpo. Sin embargo, tras las primeras cirugías, los médicos confirmaron que el alcance real de las quemaduras ascendía al 60% y realizaron una escarectomía para retirar tejido dañado y prevenir infecciones.
“Esto es día a día”, sostuvo su madre, al señalar que la internación podría extenderse por al menos “tres meses”.
Mientras avanza la recuperación, la comunidad educativa y vecinos organizaron una red solidaria para asistir a la familia tras las pérdidas materiales provocadas por el incendio.