Un joven murió en un choque en el Acceso Norte de Paraná: investigan las causas del incidente
Una nueva tragedia vial enluta a las rutas entrerrianas. Un joven de 39 años murió durante la madrugada de este lunes tras chocar en el Acceso Norte de Paraná. Según las primeras informaciones, el automovilista circulaba en dirección a la capital provincial cuando perdió el control del vehículo e impactó contra los bloques de cemento que separan los carriles.
La víctima fue identificada como Sergio Otero, quien regresaba de un casamiento realizado en los alrededores de Paraná. El hecho ocurrió a la altura de la planta de gas ubicada sobre el acceso, y por el momento se desconocen las causas que provocaron el accidente. El joven viajaba solo en el automóvil.
De acuerdo con lo publicado por el medio colega ANÁLISIS, Otero era hijo de Juan José Otero, uno de los suboficiales fallecidos en la caída del avión Learjet de la Brigada Aérea de Paraná, ocurrida el 9 de marzo de 2006 en Bolivia. En aquella tragedia murieron seis tripulantes que integraban la misión que había trasladado al entonces ministro Ginés González García en un operativo de ayuda humanitaria.