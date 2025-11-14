Un hombre murió en Concordia tras sufrir una reacción alérgica por la picadura de una avispa dentro de su auto
Un hombre falleció este jueves en Concordia luego de sufrir una grave reacción alérgica provocada por la picadura de una avispa que había ingresado a su vehículo. La Jefatura Departamental de Policía confirmó que la víctima tenía antecedentes de alergia severa a este tipo de insectos.
Según informaron fuentes policiales, el hombre se comunicó por la tarde con su esposa para advertirle lo ocurrido: al retirarse de su lavadero de autos, ubicado en inmediaciones de Avenida Presidente Illia (ex Ruta 4) y Paula Albarracín de Sarmiento, encontró una avispa dentro del automóvil. Al intentar matarla, fue picado y, consciente de su condición, decidió trasladarse por sus propios medios al Hospital Carrillo.
Desde ese centro de salud, debido a la gravedad del cuadro, fue derivado al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde se le colocó Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM). Pese a los esfuerzos del personal de salud, el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio y no respondió a las maniobras de RCP.
La fiscal Julia Rivoira intervino en el caso y dispuso las diligencias correspondientes.