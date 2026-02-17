Un Hércules de la Fuerza Aérea que iba a Europa tuvo que volver a la Argentina tras un desperfecto en pleno vuelo
Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina debió retornar al país este martes tras sufrir un desperfecto técnico en pleno vuelo, pocos kilómetros al norte de Florianópolis, cuando se dirigía hacia Europa.
El Lockheed Hércules había salido por la mañana desde la base aérea de El Palomar y tras cinco horas se reportó un desperfecto, por lo que retornó a Buenos Aires. Tenía prevista una escala en Natal, Brasil, antes de recalar en Dinamarca, hacia donde transportaba provisiones y tropas para las tareas logísticas relativas a los aviones caza F-16 adquiridos por el país.
El Lockheed C-130H Hércules, matrícula TC-66 y de la Fuerza Aérea Argentina, partió a las 8.02 de este martes desde la base de la I Brigada Aérea en El Palomar. Su destino final era Aalborg, en Dinamarca, donde se continúan alistando los aviones F-16 que el Ministerio de Defensa adquirió y que restan llegar al país.
Tal como consignaron medios digitales especializados en la aviación militar y civil, el Hércules de la Fuerza Aérea habría sufrido un descenso de altura notorio, desde los 21 mil pies de altura hacia los 14 (equivalentes a 6.400 metros y 4.200, respectivamente) en cuestión de minutos. Ante ese panorama, la tripulación determinó que sería más fácil retornar al país que aterrizar en territorio brasileño y allí esperar un equipo de mantenimiento.
Alrededor de las 14.35, el Lockheed C-130H Hércules aterrizó nuevamente en la base de la I Brigada Aérea, en El Palomar.
La propia Fuerza Aérea emitió un comunicado en la tarde de este martes al respecto: “Debió regresar a su base de origen por una falle técnica. La aeronave había despegado para realizar una tarea ordenada por el Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Fuerza Aérea Argentina y presentó una novedad en uno de sus motores, y no pudo dar continuidad a la trayectoria prevista”.
“Cabe destacar que la tripulación a bordo detectó de forma inmediata la anomalía, aplicó los procedimientos operativos adecuados y aterrizó correctamente en la I Brigada Aérea, salvaguardando la seguridad de los efectivos y de la aeronave sin mayores complicaciones”, agregó el comunicado de prensa.
Ese mismo avión fue el que transportó el primero de los F-16 que compró el Gobierno a Dinamarca, en diciembre de 2024.
A su vez, el Hércules TC-66 suele participar de operaciones logísticas hacia la Base Marambio, en la Antártida, o de otro tipo de tareas especiales, como de rescate, como haber sido la repatriación de más de 700 argentinos desde Israel hacia Italia luego del atentado de Hamás.