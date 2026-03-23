Un Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana se estrelló a los pocos minutos de despegar
Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que transportaba a 125 personas se accidentó este lunes pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (sur), informo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez. No precisaron cifras de víctimas fatales y heridos o sobrevivientes.
El Hércules de la FAC se estrelló en una zona boscosa a sólo 500 metros de la pista de donde salió. Viajaban a bordo 114 pasajeros, todos militares, y 11 tripulantes.
“Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública”, manifestó el ministro en su cuenta de X.
Declaraciones del señor General Carlos Fernando Silva Rueda, Comandante de la @FuerzaAereaCol, sobre el accidente de la aeronave C-130 Hércules de hoy 23 de marzo del 2026 en Puerto Leguízamo Putumayo. pic.twitter.com/P48VyDS0oV
— Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) March 23, 2026
Por su parte, el jefe de la cartera de Defensa agregó que unidades militares se encuentran en el lugar del accidente y que se han activado los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente para esclarecer las causas del
En videos difundidos en redes sociales se observa una gran columna de humo en la zona del accidente y restos de la aeronave esparcidos, mientras militares y habitantes del sector se acercan al lugar para ayudar en las labores de rescate.
“Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial”, agregó el ministro de Defensa.
Los aviones Hércules C-130 de Fuerzas Armadas son uno de los modelos más usados en el mundo por fuerzas aéreas para el transporte de soldados y material militar, y tienen capacidad para unos 100 pasajeros con sus armas y munición.