Un grupo de policías santafesinos se acuarteló tras enfrentarse con otros agentes en una protesta salarial
Agentes de la Policía de Santa Fe, miembros del Servicio Penitenciario, acompañados por sus familiares realizaron una protesta este lunes por la noche y se manifestaron frente a la Casa de Gobierno, con momentos de tensión debido a un operativo. El reclamo de los efectivos es por mejoras salariales, pero también para exigir una mejora en las condiciones laborales.
Las protestas continuaron durante la madrugada del martes frente a la Jefatura de Policía de Rosario, donde algunos miembros de la la fuerza se sumaron a los reclamos.
Allí, la movilización pasó a mayores cuando efectivos que no participaban del reclamo avanzaron hacia los manifestantes, generando momentos de tensión y enfrentamientos entre los propios efectivos.
Además, en otras localidades como Rafaela se realizaron protestas de las fuerzas de seguridad, quienes también se acuartelaron, por lo que el conflicto se extiende y hasta el momento no hay una solución al conflicto.