Maran Suites & Towers

Un grupo de policías santafesinos se acuarteló tras enfrentarse con otros agentes en una protesta salarial

Redacción | 10/02/2026 | Nacionales | No hay comentarios

Agentes de la Policía de Santa Fe, miembros del Servicio Penitenciario, acompañados por sus familiares realizaron una protesta este lunes por la noche y se manifestaron frente a la Casa de Gobierno, con momentos de tensión debido a un operativo. El reclamo de los efectivos es por mejoras salariales, pero también para exigir una mejora en las condiciones laborales.

Las protestas continuaron durante la madrugada del martes frente a la Jefatura de Policía de Rosario, donde algunos miembros de la la fuerza se sumaron a los reclamos.

Allí, la movilización pasó a mayores cuando efectivos que no participaban del reclamo avanzaron hacia los manifestantes, generando momentos de tensión y enfrentamientos entre los propios efectivos.

Además, en otras localidades como Rafaela se realizaron protestas de las fuerzas de seguridad, quienes también se acuartelaron, por lo que el conflicto se extiende y hasta el momento no hay una solución al conflicto.

Tags:,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X