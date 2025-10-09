Un Gobierno excesivamente irritado contra la prensa no manipulable o con un pueblo que comienza a pasar facturas
Decidido a relanzar la campaña tras la escandalosa renuncia de José Luis Espert, Javier Milei fue con Diego Santilli a Mar del Plata y se mostró incómodo y enojado cuando le consultaron por el ahora excandidato libertario. Pero a la vez, en la vía pública, reaccionó ante gritos increpantes. Un Gobierno no solo nacional, crispado con quienes se le oponen y amigable con la prensa “amiga” en la que invierten fortunas.
Acompañado por Santilli, Milei respondió algunas preguntas después del acto que encabezó en esa ciudad. Uno de los periodistas lo consultó primero por Fred Machado y la decisión del Gobierno de instruir a la Cancillería para avanzar en el proceso de extradición, y después le repreguntó por las “explicaciones” de Espert.
“¿Están conformes con las explicaciones que ya dio Espert o sienten que falta aclarar algo más?”, fue la consulta que irritó al presidente: “Espert ya no está en la lista, es un tema terminado”, le contestó Milei, visiblemente molesto y mirando a los ojos al periodista.
Y fue más allá: “¿Necesitás operar para eso? No se, te pregunto. ¿Están en la lista ya? Entonces listo, ya está, Espert dio las explicaciones, yo di las explicaciones”.
¿Fueron suficientes las explicaciones de José Luis Espert por el escándalo con Fred Machado?
La respuesta del presidente Javier Milei
"El tema está terminado. ¿Querés discutir el asesinato Kennedy?".
— Mariano Suárez (@msuarez82) October 8, 2025
El periodista insistió sobre si ese era “un tema terminado” para el jefe del Estado. “¿Y a vos qué te parece? ¿Querés discutir el asesinato de Keneddy? Nosotros no fuimos”, sentenció, con ironía.
Ese no fue el único momento en el que el presidente se mostró molesto ante las preguntas de los periodistas. Otro de los que le preguntó después del acto en Mar del Plata le recordó sus manifestaciones cuando era candidato sobre la posibilidad de dolarizar la economía.
“Usted durante la campaña habló de dolarizar, ¿es una idea desechada o puede tener vigencia en el futuro?”, le preguntó otro periodista marplatense a Milei. “Lo puedo desafiar a que revise el archivo cuando en el programa de Pablo Rossi en LN+ salió eso? Yo hablé de competencia de monedas. La competencia de monedas hoy existe, existe desde septiembre del año pasado”, contestó el presidente con vehemencia.
Milei presidente: YO JAMAS HABLÉ DE DOLARIZAR
Milei en campaña: YO PUEDO DOLARIZAR, SACARÍAMOS DÓLARES DEL CAJERO
Jjsjjsjajajajajajajjaja se acuerdan que hubo boludos que lo votaron pensando que iban a ganar EN DÓLARES pic.twitter.com/ipWRTk3OmZ
— TUGO News (@TugoNews) October 8, 2025
Poco después ese video se viralizó en las redes y se repitieron videos del propio Milei explicando en una entrevista con Alejandro Fantino que él podría dolarizar, que era “factible”, y que tenía el compromiso de una importante institución financiera que le daría 10.000 millones de dólares.
Pero además… antes del acto con la militancia libertaria, y mientras firmaba autógrafos, Milei fue insultado desde un balcón en Mar del Plata.
“TE BAJO MÁS LA INFLACIÓN ASÍ PUTEÁS UN POCO MÁS”: EL CRUCE A LOS GRITOS DE MILEI CON UN VECINO
El presidente Javier Milei fue insultado desde un balcón en Mar del Plata mientras firmaba autógrafos a militantes libertarias. “Igual te estoy arreglando la vida”, respondió Milei al… pic.twitter.com/Z8LWSpqEIv
— Clarín (@clarincom) October 7, 2025
“Igual te estoy arreglando la vida”, respondió Milei al primer insulto. Las agresiones desde un balcón siguieron y los militantes que le pedían autógrafos celebraron la respuesta del presidente y le pidieron “dome, Milei, dome”.
Y el presidente siguió: “Te voy a bajar un poco más la inflación así puteas un poco más, dale”. Toda esa secuencia fue captada por el streamer libertario Mariano Pérez.