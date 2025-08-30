Un Gobierno cada vez más expuesto: Las declaraciones juradas de José Luis Espert exhiben un patrón de inconsistencias repetidas
En medio del escándalo que sacude al Gobierno nacional por la filtración de audios que lo comprometen en un presunto esquema de coimas, la lupa pública se posa otra vez sobre José Luis Espert por cómo instrumentó la presentación de sus declaraciones juradas como legislador ante la Oficina Anticorrupción, en cumplimiento de la Ley de Ética Pública N° 25.188.
El diputado y primer candidato a renovar su banca por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires presentó sus declaraciones juradas —2022, 2023 y 2024— que exhiben un patrón de inconsistencias repetidas: la valuación simbólica de una sociedad propia en apenas un peso y contradicciones en la superficie de sus inmuebles.
El caso más notorio es el de Varianza SA. En su declaración jurada de 2022, Espert consignó su participación en dos registros distintos: uno valuado en $0,01 y otro en $1. Un año después, en 2023, la sociedad figuró con dos valores diferentes: $50.000 y nuevamente $1.
Finalmente, en la declaración jurada de 2024 quedó establecida solamente en $1. Ese derrotero, sin explicación, resulta una anomalía contable sistemática: la normativa que regula las declaraciones juradas obliga a consignar participaciones societarias al valor nominal o de adquisición. No existe obligación de depreciar a un peso una sociedad mientras continúe activa o conserve patrimonio.
Declarar en $1, como hizo Espert de manera reiterada, equivale a señalar que la empresa carece totalmente de valor, algo que no surge de ningún criterio normativo ni contable.
A ello se suman inconsistencias en sus bienes inmuebles. En 2022, su casa de Beccar aparece con una superficie mal consignada (“250250 m²”) y en 2023 figura con 250 m², mientras que en 2024 pasó a 472 m². En Pergamino, en 2022 declaró una propiedad de 100 m². En 2023 esa misma vivienda aparece con apenas 1 m², y en 2024 figura con 212 m². Las variaciones de superficie resultan cuando menos extrañas.
Más allá de estas anomalías, el resto de su patrimonio muestra movimientos habituales: la venta del BMW M240i y la compra de un Lexus RX 350 F-Sport de mayor valor, junto con el incremento de los bienes del hogar —que pasaron de $383.000 en 2022 a $9 millones en 2024—.
Distinto es el caso de los dólares: los bancarizados pasaron de US$34.000 en 2023 a apenas US$281 en 2024, sin que se modificara el efectivo declarado en US$15.000, un dato llamativo que no se explica en la propia declaración jurada.
Los legisladores deben entregar una declaración al inicio de sus mandatos, otra actualización anual y una más al cese de sus funciones. El objetivo es dar publicidad a los bienes, deudas, ingresos y participaciones societarias para prevenir conflictos de interés y detectar posibles enriquecimientos ilícitos. Esa verificación corresponde a la Oficina Anticorrupción, que recibe las declaraciones mediante ARCA (Aplicativo de Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales), el sistema oficial para cargar y cruzar datos patrimoniales de funcionarios.
No debe confundirse con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo creado por el Gobierno de Javier Milei para reemplazar a la disuelta Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
En el caso de Espert, el interés es doble: no sólo por su patrimonio, sino por el peso político que adquirió en el oficialismo. Economista liberal de trayectoria mediática, desembarcó en la política con su propio espacio, Avanza Libertad, por fuera del armado de Javier Milei. Tras haber jugado políticamente con Horacio Rodríguez Larreta en las PASO presidenciales de 2023, se reconvirtió rápidamente en aliado del actual mandatario, casi de inmediato a su victoria en el balotaje contra el peronista Sergio Massa. Gracias a esa audaz reconciliación con Milei consiguió la presidencia de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados, y hoy encabeza la oferta electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país.
Las diferencias halladas en las declaraciones juradas de Espert no parecen un simple error de carga, sino inconsistencias que deben ser revisadas por los organismos competentes.
En el caso de las participaciones societarias, la Ley de Ética Pública (artículo 6) establece la obligación de detallar todos los bienes del funcionario, de su cónyuge y de las sociedades conyugales, pero no fija un criterio técnico para valuar una empresa en $1. Esa decisión queda en manos del declarante y, si existen diferencias entre un año y otro, es la Oficina Anticorrupción la que debe verificar los datos y cruzarlos con la información impositiva de ARCA.
Respecto de las superficies inconsistentes de los inmuebles de Espert, la misma fuente señaló que, si un diputado advierte que cometió un error, puede corregirlo, pero cuando se trata de diferencias tan grandes —como las detectadas en las propiedades de Beccar y Pergamino— corresponde un pedido de explicaciones y un control institucional.